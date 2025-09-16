Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Склад автомобильных шин
Склад автомобильных шин
© Freepik by fxquadro
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:09

Выберите шины, которые спасут вашу жизнь этой зимой — вот что вам нужно знать

Эксперт объяснил, как правильно подготавливать шины к смене сезона

Для подготовки автомобиля к новому сезону важно уделить особое внимание шинам, ведь именно от их состояния зависит безопасность на дороге. Покрышки имеют свой ресурс и особенности, и их небрежное отношение может привести к серьезным последствиям. Владелец шиномонтажа рассказал о нескольких ключевых моментах, которые помогут подготовить шины к смене сезона и продлить их срок службы.

Как часто нужно менять шины?

Закон устанавливает минимальную глубину протектора в 1,6 мм, однако, с точки зрения безопасности, рекомендуется менять шины при остаточной глубине протектора в 2 мм. Такой шаг значительно снижает вероятность аквапланирования — скольжения автомобиля по воде. Меньшая глубина увеличивает шанс потери сцепления с дорогой, особенно в дождливую погоду, что может стать причиной аварийных ситуаций.

Мелочи, которые имеют значение

Множество факторов, которые на первый взгляд могут показаться незначительными, играют важную роль в долговечности резины. Один из таких факторов — это регулярная перестановка колес. Смена местами передних и задних колес позволяет добиться более равномерного износа покрышек. Важно помнить, что при таком подходе шины служат дольше, а ездить становится комфортнее.

Также необходимо следить за давлением в шинах. Недокачанные или перекачанные покрышки могут быстро потерять устойчивость, снизить сцепление с дорогой и быстрее изнашиваться. Каждый автомобиль имеет рекомендованные параметры давления, которые следует строго соблюдать.

Важность рисунка протектора и балансировки колес

Каждая шина имеет свой уникальный рисунок протектора, который, как правило, ориентирован в одном направлении. Неправильная установка шин с нарушением этого правила может привести к дополнительному шуму при движении и потере сцепления, что ухудшает безопасность.

Еще один важный момент — это регулярная балансировка колес. Со временем дисбаланс может привести к ускоренному износу подвески и рулевой системы, а также вызвать вибрацию, которая влияет на комфорт езды. Поэтому важно периодически проверять балансировку, особенно перед сменой сезонов.

Как выбрать новые шины?

При покупке новых шин важно обращать внимание не только на бренд, но и на дату производства. На боковине каждой шины указаны четыре цифры, которые обозначают неделю и год выпуска. Рекомендуется приобретать шины, которые были произведены не более одного-двух лет назад, потому что даже без пробега резина теряет свои свойства из-за старения на складе.

Новые шины, произведенные несколько лет назад, могут быть менее эффективными и быстрее изнашиваться. Поэтому, несмотря на цену, всегда стоит выбирать свежие покрышки, чтобы гарантировать свою безопасность и долговечность резины.

Три интересных факта о шинах

  1. Несмотря на то, что резина может выглядеть новой, она теряет свои качества через несколько лет хранения, даже если не была использована.

  2. Периодическое изменение местами передних и задних шин может повысить их срок службы на 15-20%.

  3. Обычные шины могут выдерживать нагрузку до 1000 кг на каждое колесо, но неправильное давление может снизить этот показатель в два раза.

FAQ

Как часто нужно проверять давление в шинах?

Проверку давления в шинах рекомендуется проводить не реже одного раза в месяц и перед каждой длинной поездкой.

Когда стоит менять шины?

Смена шин рекомендуется, когда глубина протектора достигает 2 мм, или если шины повреждены, например, имеют трещины или порезы.

Сравнение факторов, влияющих на долговечность шин

Фактор Влияние на шины Рекомендации
Глубина протектора Меньше 2 мм — увеличение риска аквапланирования и потери сцепления Менять шины при глубине протектора 2 мм
Давление в шинах Недокачивание и перекачка снижают стабильность и увеличивают износ Регулярно проверять давление, соблюдать рекомендации производителя
Перестановка колес Равномерный износ покрышек, уменьшение шансов на неравномерный износ Менять местами передние и задние колеса каждые 10-15 тыс. км
Рисунок протектора Неправильная установка может вызвать шум и снижение сцепления Следить за правильной ориентацией рисунка протектора
Балансировка колес Несбалансированные колеса могут привести к повреждениям подвески и рулевой системы Проверять балансировку колес при каждом шиномонтаже
Дата производства Старые шины теряют свои свойства, даже если не использовались Покупать шины, произведенные не более 1-2 лет назад

Как выбрать шины для зимнего сезона?

Для зимних условий важно выбирать шины с глубоким протектором и специальной резиной, которая не теряет своих свойств на низких температурах.

