Советские шины-клумбы возвращаются: теперь это главный тренд ландшафтного дизайна в Ленобласти
Клумбы из автомобильных шин знакомы большинству жителей Ленинградской области — это доступный и проверенный способ добавить яркости саду или двору. Но если раньше такие "самоделки" ассоциировались с дачами советского времени, то сегодня их легко превратить в стильный и современный элемент ландшафта. Главное — подойти к оформлению с фантазией и учитывать особенности местного климата.
Как выбрать место
В условиях Ленинградской области, где лето короткое, но влажное, а весна часто затяжная, важно правильно разместить клумбу. Лучше ставить шину на солнечное место, чтобы почва быстрее прогревалась и растения не страдали от переизбытка влаги. Часто такие клумбы используют для ярких однолетников или декоративных трав.
Подготовка шины
Прежде чем приступить к оформлению, шину нужно тщательно вымыть и при необходимости покрыть краской. Сейчас многие отказываются от ядовитых масляных красителей и выбирают безопасные акриловые составы. Белый, графитовый или тёмно-зелёный цвет позволяют гармонично вписать клумбу в участок. А если хочется яркости — можно использовать контрастные оттенки, например, жёлтый или бирюзовый.
Современные приёмы декора
Чтобы клумба смотрелась стильно, дизайнеры советуют:
- использовать минимализм — один цвет шины и несколько гармонирующих растений;
- комбинировать несколько шин разного диаметра, создавая многоуровневую композицию;
- украшать поверхность мозаикой из камушков или стекла;
- вкапывать шину наполовину, чтобы она выглядела естественно.
Такие приёмы помогают уйти от "советского" образа клумбы и придать ей актуальный вид.
Растения для Ленинградской области
Из-за особенностей климата региона стоит выбирать культуры, устойчивые к прохладе и влажности. Хорошо себя показывают:
- петунии и бархатцы;
- виола (анютины глазки);
- астры;
- очитки и камнеломки;
- декоративные злаки.
Для тех, кто любит практичный подход, клумбу можно превратить в мини-грядку, посадив зелень — укроп, петрушку или даже салат.
Сезонность и уход
В Ленинградской области ночные похолодания даже летом — не редкость. Поэтому клумбы в шинах удобно использовать для растений, которые можно быстро накрыть агроволокном при угрозе заморозков. А осенью шину легко перенести в укромное место или использовать как временное хранилище для луковичных.
Мнение местного жителя
"Я всегда думала, что клумба в шине — это старомодно. Но однажды покрасила шины в белый цвет, высадила в них виолу и декоративный овёс — соседи были в восторге", — сказала жительница Всеволожского района Анна Петрова.
Её пример подтверждает: даже привычные вещи можно преобразить, если добавить немного креатива.
Практические советы
-
Чтобы избежать застоя воды, в нижней части шины лучше сделать несколько отверстий.
-
Не ставьте клумбу вплотную к дому — влажность может повредить фундамент.
-
Используйте качественный грунт с дренажем — песком или мелким щебнем.
-
Для долговечности покрытия обновляйте краску раз в 2-3 сезона.
Клумба из автошины может быть не просто пережитком прошлого, а стильным элементом сада. Для жителей Ленинградской области это ещё и практичное решение: доступное, долговечное и идеально подходящее под местные климатические условия. Главное — не бояться экспериментировать с цветом, формой и растениями.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru