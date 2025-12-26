Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Зимняя шина
Зимняя шина
© unsplash.com by Daniel Foster is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:11

Платить за экологию придётся всем: что изменится для покупателей шин

Экосбор на шины увеличивает издержки производителей — автоэксперт Васильев

Пересмотр правил экологического сбора на автомобильные шины может привести к росту нагрузки на производителей и отразиться на цене продукции для потребителей. Новая методика расчёта, по оценкам экспертов, затронет всю цепочку производства и переработки. Об этом в комментарии изданию Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Новая методика и дополнительные издержки

Ранее "Известия" сообщили, что с 1 января 2026 года в России будет пересмотрена система расчёта экологического сбора на автомобильные шины. В частности, планируется введение дополнительного коэффициента для продукции, в составе которой выявлены опасные соединения. Это означает изменение подхода к оценке экологических рисков и, как следствие, к финансовым обязательствам производителей.

По словам Егора Васильева, подобные изменения почти неизбежно приводят к росту издержек. Дополнительная нагрузка ложится не только на заводы, выпускающие шины, но и на смежные отрасли, связанные с поставками сырья и переработкой материалов. В итоге это отражается на себестоимости продукции.

Влияние на рынок и потребителей

Эксперт считает, что инициатива вряд ли пройдёт без последствий для конечного покупателя.

"Это не очень удачное решение, поскольку в стране и без того постоянно вводятся новые сборы и налоги. Нагрузка на налогоплательщиков и бизнес возрастает, что в итоге отражается на стоимости конечной продукции. На автомобильном рынке подобные меры почти всегда приводят к удорожанию, хотя сами автомобили вряд ли подорожают в ближайшее время", — пояснил Егор Васильев.

По его оценке, рост цен может быть менее заметен на фоне стоимости автомобилей, однако для рынка шин и расходных материалов он окажется более чувствительным. Производителям придётся закладывать новые сборы в цену, чтобы компенсировать дополнительные расходы.

Экологический аспект и вопросы утилизации

При этом Васильев подчёркивает, что сами по себе автомобильные шины не представляют непосредственной экологической опасности в процессе эксплуатации. Основная проблема, по его словам, связана с их утилизацией и переработкой, так как резиновая смесь имеет сложный химический состав и требует специальных технологий.

"Основная экологическая проблема шин заключается не в их составе, а в утилизации. После переработки из них получают резиновую крошку, которую используют, например, для покрытия детских площадок и спортивных объектов. Поэтому остается неясным, какие именно риски пытаются устранить, вводя дополнительные сборы", — отметил автоэксперт.

Риски для отрасли

Васильев добавил, что введение новых платежей может осложнить положение предприятий, работающих на российском рынке. По его словам, отрасль уже сталкивается с падением спроса и сокращением заказов у крупных производителей, а дополнительные сборы способны усилить это давление.

Эксперт считает, что без параллельного развития инфраструктуры переработки и чёткого понимания целей регулирования новые экологические требования могут не дать ожидаемого эффекта, но при этом увеличить финансовую нагрузку на бизнес.

