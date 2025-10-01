Температура падает — цены растут: в Тюмени стартует битва за зимнюю резину
Шиномонтажные мастерские Тюмени готовятся к наплыву клиентов — синоптики прогнозируют первые заморозки уже на этой неделе. Об этом URA. RU рассказал автоэксперт Дмитрий Демин.
Ситуация в мастерских
В ряде сервисов уже появились первые очереди.
Многие шиномонтажки планируют перейти на круглосуточный режим работы.
Клиенты активно записываются заранее.
Сколько стоит "переобуться"
Средняя цена замены комплекта шин в этом году — около 2 500 рублей.
В разных мастерских диапазон стоимости — от 1 800 до 5 000 рублей.
Цена зависит от:
радиуса и количества колёс,
необходимости разбортировки,
используемых материалов,
дополнительных услуг.
Выездной шиномонтаж обойдётся дороже — от 2 600 рублей.
Когда менять шины
По словам Дмитрия Демина, оптимальный момент — при среднесуточной температуре 5-7 °C:
"Большинство автопроизводителей рекомендуют менять шины при 7 градусах. Некоторые делают это раньше, некоторые позже. Но затягивать не стоит: на летних шинах в гололёд ездить крайне опасно. К тому же в календарную зиму — с декабря по февраль — за это могут оштрафовать".
