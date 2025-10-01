Температура падает — цены растут: в Тюмени стартует битва за зимнюю резину

сегодня в 3:38

Квартирник вместо стадиона: почему тюменцы выбирают музыку без сцены и пафоса

В Тюмени возрождается мода на квартирники. Это уютные вечера с живой музыкой, но для развития формата нужны площадки и поддержка города.

сегодня в 2:28

Вход за рубль — если прочтёшь Есенина: в Перми музей превращают в поэтический флешмоб

В Перми исторический парк «Россия — Моя история» пускает за рубль всех, кто прочтёт Есенина. Акция пройдёт 3–5 октября в честь юбилея поэта.

сегодня в 2:14

Лес, который вонял смертью: под Тюменью нашли жуткую свалку животных останков

Под Тюменью в лесу нашли свалку с тушами животных. Специалисты сожгли останки в инсинераторе, чтобы предотвратить угрозу для экологии и здоровья.

сегодня в 1:34

Вода из трубы — деньги со счёта: в Кургане арестовали счета управляющей компании

В Кургане жильцу компенсировали 250 тысяч за повреждённый ремонт после прорыва трубы. Деньги взыскали с УК принудительно через арест счетов.

сегодня в 1:18

Пять лет тишины — и снова в небе: рейсы из Тюмени в Ташкент вернулись с фанфарами

Uzbekistan Airways возобновила рейсы Ташкент — Тюмень после пятилетнего перерыва. Полёт займёт 2 часа 50 минут и будет выполняться раз в неделю.

сегодня в 0:55

Коронавирус ушёл, а за ним пришли другие: почему ОРВИ началось раньше обычного

Сезон простуд в России стартовал раньше обычного. Эксперт объяснил, почему вирусы активизировались в августе и есть ли риск возвращения удалёнки.

сегодня в 0:18

Квадратный метр дороже, чем отпуск: Тюмень обогнала Россию по росту цен на жильё

В Тюмени цены на жильё растут быстрее, чем в среднем по стране: за квартал квадрат подорожал на 3,5%, а средняя квартира — на 5,3%.

сегодня в 0:16

Родилась меньше арбуза, но борется, как взрослая: история Ани из Верхней Синячихи

Пятилетняя Аня Никитина с рождения борется за жизнь. Чтобы развиваться и стать более самостоятельной, ей нужна реабилитация, недоступная семье по цене.

