Олег Белов Опубликована сегодня в 4:23

Температура падает — цены растут: в Тюмени стартует битва за зимнюю резину

Автоэксперт Дмитрий Демин: в Тюмени ожидается наплыв в шиномонтажки из-за заморозков

Шиномонтажные мастерские Тюмени готовятся к наплыву клиентов — синоптики прогнозируют первые заморозки уже на этой неделе. Об этом URA. RU рассказал автоэксперт Дмитрий Демин.

Ситуация в мастерских

  • В ряде сервисов уже появились первые очереди.

  • Многие шиномонтажки планируют перейти на круглосуточный режим работы.

  • Клиенты активно записываются заранее.

Сколько стоит "переобуться"

  • Средняя цена замены комплекта шин в этом году — около 2 500 рублей.

  • В разных мастерских диапазон стоимости — от 1 800 до 5 000 рублей.

  • Цена зависит от:

    • радиуса и количества колёс,

    • необходимости разбортировки,

    • используемых материалов,

    • дополнительных услуг.

  • Выездной шиномонтаж обойдётся дороже — от 2 600 рублей.

Когда менять шины

По словам Дмитрия Демина, оптимальный момент — при среднесуточной температуре 5-7 °C:

"Большинство автопроизводителей рекомендуют менять шины при 7 градусах. Некоторые делают это раньше, некоторые позже. Но затягивать не стоит: на летних шинах в гололёд ездить крайне опасно. К тому же в календарную зиму — с декабря по февраль — за это могут оштрафовать".

