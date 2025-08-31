Когда торопиться не стоит: эксперт о главной ошибке при "переобувке"
С приближением холодов автомобилистам стоит заранее задуматься о "переобувке". Автоэксперт Роман Солдатов в комментарии RT пояснил, что оптимальный момент для замены наступает тогда, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней подряд держится на уровне +5…+7 °C и прогнозы не обещают резкого потепления.
Почему это так важно
Использование шин не по сезону — одна из ключевых ошибок водителей:
Зимняя резина мягче и рассчитана на морозы. На тёплом асфальте она буквально "плавится", что ускоряет износ и ухудшает управляемость.
Летняя резина при заморозках теряет сцепление, что особенно опасно утром и ночью, когда возможно образование наледи.
Когда торопиться не стоит
Эксперт предостерёг и от слишком ранней замены:
"Если долго ездить по тёплой осенней погоде с температурой +12…+15 градусов, водитель лишь повредит резину и сделает её менее эффективной в зимний период. Вплоть до того, что её, возможно, потребуется менять".
Хранение шин
Чтобы резина прослужила дольше, хранить её нужно:
- в сухом тёмном помещении,
- при стабильной влажности и умеренной температуре.
Нарушение этих условий приводит к потере свойств и ухудшению сцепления.
Опасность "всесезонки"
Отдельное внимание Солдатов уделил всесезонным шинам. По его словам, использовать их круглый год нельзя:
"Они обладают очень низкой способностью сцепления с дорогой, поэтому не подходят для езды в зимнее время".
