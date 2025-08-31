Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:27

Когда торопиться не стоит: эксперт о главной ошибке при "переобувке"

Эксперт раскрыл риски ранней и поздней замены шин

С приближением холодов автомобилистам стоит заранее задуматься о "переобувке". Автоэксперт Роман Солдатов в комментарии RT пояснил, что оптимальный момент для замены наступает тогда, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней подряд держится на уровне +5…+7 °C и прогнозы не обещают резкого потепления.

Почему это так важно
Использование шин не по сезону — одна из ключевых ошибок водителей:

Зимняя резина мягче и рассчитана на морозы. На тёплом асфальте она буквально "плавится", что ускоряет износ и ухудшает управляемость.
Летняя резина при заморозках теряет сцепление, что особенно опасно утром и ночью, когда возможно образование наледи.

Когда торопиться не стоит
Эксперт предостерёг и от слишком ранней замены:

"Если долго ездить по тёплой осенней погоде с температурой +12…+15 градусов, водитель лишь повредит резину и сделает её менее эффективной в зимний период. Вплоть до того, что её, возможно, потребуется менять".

Хранение шин
Чтобы резина прослужила дольше, хранить её нужно:

  • в сухом тёмном помещении,
  • при стабильной влажности и умеренной температуре.

Нарушение этих условий приводит к потере свойств и ухудшению сцепления.

Опасность "всесезонки"
Отдельное внимание Солдатов уделил всесезонным шинам. По его словам, использовать их круглый год нельзя:

"Они обладают очень низкой способностью сцепления с дорогой, поэтому не подходят для езды в зимнее время".

