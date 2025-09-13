Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:17

Осень обманет, зима накажет: когда дорога превращается в каток

Синоптик Тишковец: в Москве менять резину стоит при +5 °C

Менять летнюю резину на зимнюю в Москве стоит тогда, когда среднесуточная температура воздуха стабильно опустится ниже +5 °C. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Автомобильная" осень

По словам синоптика, такой температурный режим обычно устанавливается на стыке октября и ноября. Именно этот период он назвал "автомобильной" осенью, когда владельцам машин стоит задуматься о сезонной смене шин.

Что говорит ГИБДД

  • В зимний период (с декабря по февраль) в России разрешается ездить на любой зимней резине, включая нешипованную.

  • Использование летних шин зимой запрещено.

Таким образом, выбор между шипованными и фрикционными ("липучками") шинами остаётся за водителем.

Летние штрафы

С 1 июня 2024 года действует правило, запрещающее эксплуатацию автомобилей летом на шипованной резине. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей или предупреждение. Это требование закреплено постановлением правительства, вступившим в силу ещё 1 сентября 2023 года.

