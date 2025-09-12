Город без Шенгена: куда летят туристы, уставшие от визовых правил

Тирана, столица Албании, постепенно превращается в один из самых доступных и ярких городов для путешественников из Европы. Она удивляет туристов сочетанием насыщенной культурной жизни, умеренных цен и теплой атмосферы, в которой легко почувствовать себя своим.

Доступные цены и перелёты

Билеты из Москвы в октябре обойдутся примерно в 20 000 рублей. Уже это делает Тирану привлекательной альтернативой другим европейским столицам. К тому же цены внутри города приятно удивляют: пиво стоит около 230 рублей, а коктейль — 690 рублей.

Средняя аренда квартиры на Airbnb с одной спальней обходится примерно в 3 100 рублей за ночь. По сравнению с другими популярными направлениями Европы, это ощутимо дешевле. Обед на двоих с полноценными блюдами и напитками можно найти в пределах 2 400-2 900 рублей.

Гастрономия и национальные блюда

Албанская кухня достойна отдельного упоминания. Среди обязательных для дегустации блюд — Fërgesë Gjize (запечённый сыр с перцем) и нежный десерт Trilece, приготовленный из бисквита и трёх видов молока. В уличных пекарнях туристам советуют попробовать бурек — сытную выпечку, популярную во всём регионе.

Городские рестораны и кафе приятно удивляют не только ценами, но и щедрыми порциями. Не зря Time Out Europe называет Тирану одной из самых дешёвых столиц для ресторанных удовольствий и развлечений.

Культура и музеи

Тирана богата культурными объектами. Одними из самых посещаемых считаются музеи Bunk'Art 1 и 2. Они расположены в бывших военных бункерах и рассказывают о жизни в период диктатуры Энвера Ходжи. Стоимость входных билетов в крупнейшие музеи города колеблется от 290 до 580 рублей.

Кроме того, улицы Тираны буквально дышат искусством. Яркие граффити, фрески и уличные инсталляции создают неповторимую атмосферу. По мнению экспертов Eurochange, именно прогулки по этим районам позволяют по-настоящему прочувствовать дух города.

"Один из лучших способов исследовать мир — это прогуляться по улицам, следуя за эксцентричным уличным искусством, граффити и фресками", — сказали эксперты Eurochange.

Развлечения и ночная жизнь

Для любителей активного отдыха Тирана предлагает насыщенную ночную жизнь. Особенно популярен район Блокку — именно здесь сосредоточены модные бары и клубы. Цены на коктейли редко превышают 690 рублей, что делает вечерние прогулки доступными даже для туристов с ограниченным бюджетом.

Природа и виды

Особое удовольствие доставляет поездка на канатной дороге до горы Дайти. С её вершины открывается панорамный вид на Тирану, а также возможности для семейных прогулок и отдыха на свежем воздухе. Местность вокруг столицы скалистая и живописная, что добавляет поездке особого колорита.

К тому же Албания расположена всего в нескольких минутах на пароме от греческого острова Корфу. Морские виды здесь ничуть не уступают греческим, но стоят заметно дешевле.

Страна вне Шенгена

Отдельное преимущество для путешественников — Албания не входит в Шенгенскую зону. Это значит, что въезд в страну остаётся проще для многих туристов.

Лаура Эванс-Фиск, руководитель отдела цифровых технологий и взаимодействия в Eurochange, считает, что это может сыграть важную роль в выборе направления:

"Введение этой новой системы пограничного контроля может оттолкнуть людей, особенно тех, кто предпочитает, чтобы путешествия были как можно более беспроблемными", — сказала Лаура.

По её словам, в ближайшие месяцы стоит ожидать роста интереса к странам, которые не подпадают под новые правила.

Почему стоит выбрать Тирану

Тирана сочетает в себе всё, что ценят туристы: доступные перелёты, недорогое жильё, умеренные цены на еду и напитки, насыщенную культурную жизнь и близость к морю. Для тех, кто ищет атмосферный отдых без лишних затрат, столица Албании становится отличным выбором.