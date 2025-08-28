Кулинарная магия: как превратить простые сливки в облако для изысканного десерта

Кто сказал, что для настоящего тирамису обязательно нужен маскарпоне? Этот рецепт доказывает, что нежность, воздушность и насыщенный кофейный аромат можно создать и без него. Легкий, тающий во рту десерт станет украшением вашего стола и приятным сюрпризом для близких.

Ингредиенты

Печенье "Савоярди" — 200 г

Сливки (от 33% жирности) — 250 г

Яйца — 2 шт. (если мелкие, лучше взять 3)

Сахар — 1/2 стакана

Растворимый кофе — 1 ч. л.

Вода — 1 стакан

Какао — 1 ст. л.

Соль — щепотка

Приготовление

Охладите сливки — это важно для пышности крема. Свежие яйца тщательно вымойте. Заварите кофе и дайте ему остыть. Аккуратно отделите белки от желтков. Следите, чтобы в белки не попал даже след желтка — иначе они не взобьются.

Добавьте к белкам щепотку соли и взбивайте миксером до устойчивых пиков. Охлаждённые сливки взбейте до густоты. Не переусердствуйте, иначе они могут превратиться в масло. Взбейте желтки с сахаром до светлой пышной массы.

Смешайте сливки с желтками, затем аккуратно введите белки, перемешивая снизу вверх. Крем будет жидковатым — это нормально. Быстро обмакивайте печенье в остывшем кофе и выкладывайте слоями в креманки, чередуя с кремом.

Уберите десерт в холодильник минимум на 2 часа. Перед подачей посыпьте какао через ситечко.