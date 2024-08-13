Секреты заправки, о которых вы не знали: стоит ли платить за помощь, или это хитрый способ вытянуть из вас деньги

На многих автозаправочных станциях России сейчас работают заправщики, которые помогают автомобилистам правильно заправлять топливо. Однако возникает вопрос: нужно ли давать чаевые за их услуги? Владелец сети АЗС поделился своим мнением на эту тему с порталом njcar. ru.
На большинстве российских АЗС сотрудники подходят к водителям с предложением помощи, спрашивают, какой бензин нужен, или просто помогают заправить машину. Иногда на некоторых станциях заправка может быть выполнена только специально обученным персоналом, а самостоятельная заправка запрещена.
В других случаях, особенно при большом потоке клиентов, заправщики могут ограничиться только открытием крышки бензобака и установкой пистолета, оставляя дальнейшие действия водителю.
Вопрос о чаевых вызывает разные мнения. Некоторые считают, что чаевые необходимы, поскольку это способ поддержать людей, работающих в сложных условиях. Другие полагают, что чаевые следует оставлять только за действительно качественное обслуживание.
Основной аргумент против оставления чаевых заключается в том, что заправщики уже получают заработную плату, и нет необходимости платить дополнительно. Кроме того, с увеличением использования банковских карт, у многих водителей просто нет наличных, чтобы оставить чаевые. Некоторые водители считают, что за навязанные услуги вовсе не стоит платить.
Многие автолюбители отказываются от чаевых, если сталкиваются с проблемами, такими как повреждения кузова или некачественная заправка. Владелец АЗС подчеркнул, что чаевые стоит оставлять только тогда, когда водитель действительно доволен обслуживанием. Если автомобилист сам заправляет машину и не нуждается в помощи, чаевые не требуются.
Фото: commons. wikimedia.org/Rash-its (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
"Взгляд": Из-за слабости Трампа "ястребы" Вашингтона захлопали крыльями
Атака ВСУ на Курскую область воодушевила радикалов в Республиканской партии Америки, которые давно хотят усилить военную поддержку ВСУ. "Ястребы" призывают посадить ветеранов ВВС США за штурвалы F-16, чтобы помочь Украине.
Baijiahao: Путин лишил Китай многомиллиардного контракта
Китайские журналисты из Baijiahao сообщили о решении Владимира Путина отказаться от сотрудничества с Поднебесной в проекте по строительству высокоскоростной ж/д между Москвой и Петербургом.
Google прекращает работу BigQuery в России с 9 сентября
Google прекратит в России использование облачного сервиса BigQuery для работы с большими данными. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании Softline, пользователи уже получили уведомления об этом изменении, которое вступит в силу с 9 сентября.
Собчак оценила интервью Илона Маска с Дональдом Трампа: "Люблю, когда корёжит"
Ксения Собчак объяснила, чем ей понравилось интервью Илона Маска с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.