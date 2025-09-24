Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Покупка авиабилетов
Покупка авиабилетов
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:43

Авиабилеты дорожают на глазах: но есть хитрости, которые ломают систему

История поисков повышает цену: инкогнито помогает экономить

Цены на авиабилеты продолжают расти, и многие путешественники всё чаще задумываются о том, как сэкономить на перелётах. В блоге Telegram-канала "Тревел Тёма" автор поделился личными приёмами, которые помогают ему находить выгодные варианты и тратить меньше на дорогу.

"Замечали, как дорожают билеты? Ещё недавно я летал к родителям за 7000 ₽, а теперь тот же маршрут обходится во все 10000 ₽", — пишет автор.

Гибкость — ключ к выгодным ценам

Самые дешёвые билеты чаще всего встречаются не в выходные, а в середине недели — с вторника по четверг. Также существенную роль играет время вылета. Ранние утренние и ночные рейсы обычно обходятся дешевле, чем перелёты днём.

Конечно, жертвовать сном ради перелёта не всегда удобно. Но экономия в несколько тысяч рублей может обернуться возможностью позволить себе дополнительные впечатления в поездке — например, экскурсию или необычный гастрономический опыт.

Инкогнито против завышенных цен

Мало кто задумывается, что цена билета может изменяться из-за истории поисковых запросов. Авиакомпании и агрегаторы фиксируют интерес пользователя через cookie-файлы. Если вы регулярно ищете перелёты в конкретное направление, система может показать вам более высокую стоимость.

Чтобы избежать искусственного удорожания, автор блога советует всегда проверять цены в браузере в режиме инкогнито. Этот простой шаг способен сэкономить значительные суммы.

Планировать заранее или ждать до последнего

Есть два противоположных способа экономии. Первый — классический: покупать билеты за два-три месяца до вылета. Такой вариант особенно надёжен, если даты поездки известны заранее.

Второй путь рассчитан на тех, кто готов к спонтанным решениям. Иногда за несколько дней до рейса авиакомпании снижают цены на непроданные места. Этот способ больше похож на азартную игру, но при удачном раскладе можно улететь почти за полцены.

Проверка цен напрямую

Отдельно автор рекомендует: если вы нашли выгодное предложение на агрегаторе, всегда сравнивайте его с ценами на официальном сайте авиакомпании. Иногда именно там билеты оказываются дешевле, а бонусом идёт возможность напрямую управлять бронированием без посредников.

Дополнительные факты

  • По данным Ассоциации туроператоров России, в 2024 году средняя стоимость перелётов по стране выросла примерно на 15% по сравнению с предыдущим годом.
  • Международные исследования показывают: билеты, купленные во вторник утром, действительно чаще всего обходятся дешевле. Это связано с политикой ценообразования авиакомпаний, которые в начале недели корректируют тарифы после выходных.
  • Авиакомпании всё чаще используют динамическое ценообразование: алгоритмы анализируют спрос в реальном времени и меняют стоимость буквально каждые несколько часов.

Советы "Тревел Тёмы" сводятся к простым, но эффективным правилам: гибко выбирать даты и время вылета, искать билеты в режиме инкогнито, планировать заранее или же быть готовым к спонтанным перелётам, а также всегда перепроверять цены напрямую у авиакомпаний.

Эти рекомендации помогают не только сократить расходы, но и сделать процесс поиска билетов более осознанным. Ведь умение экономить на перелётах — это ещё и способ расширить границы собственных путешествий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристы могут провести пересадку в Ереване без визы и успеть увидеть главные места сегодня в 7:03

Билеты есть, времени мало: что точно посмотреть в первую очередь в Ереване

Пересадка в Ереване — отличный повод познакомиться с Арменией. Узнайте, что посмотреть в столице за 4–10 часов и как добраться из аэропорта в центр.

Читать полностью » Семь лучших регионов России для рыбалки: Карелия, Астрахань и Байкал сегодня в 6:59

Туман над Селигером и рассвет на Волге: семь мест в России, где без улова не уедет даже новичок

От Карелии до Астрахани: семь лучших регионов для рыбалки в России. Где поймать трофей, а где совместить отдых на базе с диким походом?

Читать полностью » Осень в Петербурге: музеи, книжные лавки и гастрономические маршруты сегодня в 5:54

Северная столица в золоте: музеи, кафе и прогулки для яркого отпуска

Золотая осень делает Петербург ещё красивее: музеи, кофейни, банные комплексы и романтичные пригороды ждут тех, кто готов к неспешному отдыху.

Читать полностью » Осень в Сочи: пляжи Адлера, концерты в Зимнем театре и прогулки по Дендрарию сегодня в 4:52

Осенний Сочи: концерты у моря, походы в горах и гастроприключения

В Большом Сочи осень — это и бархатный сезон у моря, и золотые горные склоны, и гастрономические открытия. Чем заняться в Адлере и Красной Поляне?

Читать полностью » Музеи и галереи Москвы предлагают более 400 выставок и экспозиций осенью сегодня в 3:49

Листопад, театры и пироги: осенняя Москва в лучших красках

Осень в Москве — золотые парки, новые выставки, театральные премьеры и гастрономические открытия. Чем заняться в столице, чтобы сезон стал особенным?

Читать полностью » Euronews: венгерский Хевиз сопоставили с ведущими курортами Европы сегодня в 2:37

Озеро, которое лечит сильнее лекарств: что скрывает Хевиз

Хевиз — город у Балатона, где можно плавать в тёплом озере круглый год. Что делает его особенным и почему сюда едут за здоровьем и отдыхом?

Читать полностью » В Санта-Катарине первая мощёная улица появилась в районе Санту-Антониу-ди-Лиссабон сегодня в 1:26

Улица, по которой шёл император: здесь время замерло в XVIII веке

Район Санту-Антониу-ди-Лиссабон во Флорианополисе хранит атмосферу Португалии: история, гастрономия и закаты делают его местом, которое невозможно забыть.

Читать полностью » Базель признан удобной базой для коротких путешествий по Европе сегодня в 0:34

Утро в Германии, обед во Франции, закат в Швейцарии — реальность, а не мечта

Базель удивляет тем, что здесь можно испытать культуру трёх стран всего за один день. Узнайте, как превратить прогулку в яркое путешествие.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В России в 2025 году Honda XR-V, Kia Soul и Nissan Qashqai не подорожают из-за утильсбора
Дом

Белый уксус помогает избавиться от разводов на посуде в ПММ
Туризм

Сервисы бронирования предлагают бесплатные ночи и скидки при раннем заказе
Красота и здоровье

Нутрициолог: усталость и бледность кожи могут указывать на дефицит железа
Наука

Homo habilis не был охотником, а являлся добычей хищников
Питомцы

Стерилизация продлевает жизнь домашних питомцев на 1,5–2 года
Культура и шоу-бизнес

Сериал с Джессикой Честейн "The Savant" отложен на Apple TV+ — новая дата неизвестна
Наука

Анализ образцов астероида Рюгу выявил следы водной активности спустя миллиард лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet