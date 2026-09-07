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Мини-теплица из ящиков в саду
Мини-теплица из ящиков в саду
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:52

До холодов осталось немного: что обязательно сделать в саду, чтобы растения не ослабли к весне

Обильный урожай яблок и ягод в текущем сезоне стал серьезным испытанием для плодовых культур, поэтому сейчас крайне важно провести защитные мероприятия в саду, о чем рассказал руководитель питомника декоративных растений Владимир Викулов. Специалист объяснил изданию NewsInfo, как правильно подготовить участок к зиме, чтобы растения не вышли из периода покоя ослабленными.

После завершения сбора плодов деревья нуждаются в восстановлении сил. Первоочередной задачей становится полная очистка территории от растительных остатков. Необходимо убрать опавшую листву и мумифицированные плоды как с земли, так и из кроны, так как они служат резервуаром для инфекций. Специалисты подчеркивают, что своевременная утилизация опавшей листвы позволяет минимизировать риск распространения патогенов.

"Надо собрать обязательно все листья, не оставлять ни на земле, ни тем более в кроне никаких сморщенных, поврежденных плодов, потому что это будущий источник болезней. В идеале опрыскать однопроцентным железным купоросом, обработать препаратами меди, убрать болезнетворное начало, осмотреть крону, почистить от коры, от корки отслаивающейся, там, где может накопиться влага", — пояснил Викулов.

Важным аспектом осеннего ухода является отказ от использования секатора в средней полосе России. В отличие от южных регионов, таких как Краснодарский край, где обрезку проводят на протяжении всей зимы, в умеренном климате открытые срезы становятся уязвимым местом. Профессиональная защита древесины от мороза требует переноса всех работ по формированию кроны на раннюю весну, до начала сокодвижения.

"Ни в коем случае не заниматься обрезкой деревьев в средней полосе. У нас это противопоказано, потому что любой срез — это входные ворота для мороза, если зима будет суровой, то повреждения могут быть очень серьезными", — предупредил эксперт.

Для укрепления корневой системы в почву следует внести фосфорно-калийные составы. Чтобы ускорить доставку питательных веществ к корням, гранулы лучше заделывать во влажный грунт или использовать растворы. Правильная защита деревьев осенью также включает окучивание культур с поверхностной корневой системой, таких как малина, ежевика, смородина и жимолость.

Особое внимание агроном уделил декоративным хвойным насаждениям. Можжевельники часто становятся промежуточными хозяевами ржавчинного гриба, который весной атакует плодовые деревья. Чтобы прервать цикл развития вредителя, необходимо обработать хвойники фунгицидами. Комплексная борьба с вредителями осенью предотвратит массовое поражение сада в следующем сезоне.

Что касается огорода, то к наступлению заморозков следует завершить уборку свеклы, картофеля и тыквенных культур. В грядках под укрытием можно оставить лишь морковь и петрушку — они способны перезимовать и дать раннюю зелень. Почву после сбора урожая необходимо перекопать с внесением органики, подготавливая ее к весенним посадкам.

Проверено экспертом: садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородничеству Елена Малинина, садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородничеству Наталья Полетаева

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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