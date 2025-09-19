Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:38

Игрушка на колёсах: мини-родстер из Австралии стал мечтой коллекционеров

Один из самых маленьких спорткаров XX века Goggomobil Dart появится на торгах Mecum

На мировых аукционах всё чаще появляются необычные автомобили, и внимание коллекционеров привлекают не только легендарные Ferrari или Jaguar. На этот раз в центре интереса оказался один из самых крошечных спорткаров XX века — австралийский Goggomobil Dart. В ближайшие дни редкий родстер будет представлен на торгах Mecum в США, и для любителей ретро-автомобилей это событие может стать настоящим открытием.

Миниатюрная легенда

Goggomobil Dart появился в Австралии в 1959 году и сразу завоевал репутацию самого маленького серийного спорткара. Его длина была меньше 3 метров, а масса составляла всего 380 килограммов. По сути, это был игрушечный родстер без дверей и крыши, созданный исключительно ради удовольствия от вождения. Несмотря на скромные размеры, машина имела все атрибуты спорткара: низкую посадку, плавные линии кузова и задние крылья с модными тогда "плавниками".

Произведено таких автомобилей было не более 700, что делает каждый экземпляр настоящей редкостью. Именно поэтому нынешний лот Mecum вызывает интерес коллекционеров по всему миру.

Немецкие корни и австралийское переосмысление

История бренда началась в Германии, где компания Glas выпускала компактные и доступные Goggomobil для послевоенного рынка. Всего с конвейера сошло около 280 тысяч автомобилей. Часть машин оказалась в Австралии, где предприниматель Билл Бакл решил пойти дальше: создать собственный родстер на базе немецкого шасси.

Именно так появился Dart — лёгкий кузов из стеклопластика, открытый верх и двухместная компоновка. В дизайне угадывались мотивы европейских Porsche и Jaguar, но с добавлением американского стиля — яркие линии и крылья, напоминавшие о больших кабриолетах конца 50-х.

Технические характеристики

Под капотом устанавливались двухтактные моторы с воздушным охлаждением объёмом 300 или 400 кубических сантиметров. Коробка передач — механическая. Скромная по современным меркам мощность компенсировалась рекордно малым весом. Максимальная скорость достигала 85 км/ч — более чем достаточно для лёгкой прогулки по прибрежным дорогам.

Небольшие колёса диаметром 10 дюймов придавали автомобилю почти игрушечный вид. Однако именно сочетание лёгкости и простоты сделало его популярным среди любителей необычных машин.

Сравнение

Характеристика Goggomobil Dart Porsche 356 (1959) Austin-Healey Sprite
Масса 380 кг 770 кг 660 кг
Двигатель 0,3-0,4 л, 2-такт 1,6 л, 4-такт 0,9 л, 4-такт
Макс. скорость 85 км/ч 160 км/ч 135 км/ч
Особенность Без дверей и крыши Полноценный спорткар Бюджетный родстер

Советы шаг за шагом: как ухаживать за ретро-авто

  1. Регулярно проверяйте состояние кузова и стеклопластика — материал требует бережного обращения.

  2. Используйте оригинальные или совместимые запчасти — поиск лучше вести на специализированных форумах и аукционах.

  3. Для хранения выбирайте сухой гараж с контролируемой влажностью.

  4. Масло и топливо подбирайте с учётом особенностей двухтактных двигателей.

  5. При перевозке обязательно фиксируйте кузов, чтобы избежать повреждений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование антикоррозийной обработки → повреждения кузова → использование современных защитных покрытий.

  • Заливка неподходящего масла → поломка двигателя → применение специализированных смесей для двухтактных моторов.

  • Длительное хранение без консервации → проблемы с топливной системой → регулярный прогон двигателя хотя бы раз в месяц.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уникальный дизайн Слабый двигатель
Редкость и коллекционная ценность Отсутствие дверей и крыши
Минимальный вес Сложности с поиском запчастей
Доступная эксплуатация Ограниченная практичность

FAQ

Как выбрать ретро-родстер для коллекции?
Ориентируйтесь на редкость модели, состояние кузова и наличие оригинальных деталей.

Сколько стоит Goggomobil Dart?
Организаторы Mecum пока не раскрывают цену, но эксперты прогнозируют стоимость от 30 до 50 тысяч долларов в зависимости от состояния.

Что лучше: реставрация или покупка готового экземпляра?
Если вы цените подлинность, стоит искать оригинал. Если важнее езда — подойдёт реставрированный вариант.

Мифы и правда

  • Миф: Goggomobil Dart создавался только для детей.
    Правда: это полноценный автомобиль, хоть и с миниатюрными характеристиками.

  • Миф: на нём невозможно ездить.
    Правда: машина развивает скорость до 85 км/ч и вполне пригодна для коротких поездок.

  • Миф: все экземпляры сохранились в Австралии.
    Правда: часть автомобилей уехала за границу и попала в коллекции США и Европы.

Три интересных факта

  1. Кузов Dart целиком сделан из стеклопластика — для конца 50-х это было инновацией.

  2. Машину часто использовали в рекламных акциях и кино как символ "маленькой мечты".

  3. В отличие от многих спорткаров, Dart не имел дверей: в салон нужно было буквально "перепрыгивать".

