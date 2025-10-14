7 миллионов параметров против миллиардов: Samsung показал, что сила — в повторении
Когда речь заходит о прогрессе в сфере искусственного интеллекта, первое, что приходит на ум, — это масштаб. Чем больше параметров, тем умнее модель. Но в лаборатории Samsung AI в Монреале решили перевернуть это представление. Их Tiny Recursive Model (TRM) стала доказательством того, что интеллект не всегда требует гигантских ресурсов. Сеть с семью миллионами параметров продемонстрировала уровень рассуждений, сравнимый — а иногда и превосходящий — системы, которые больше её в тысячи раз.
Как работает рекурсивный интеллект
Исследователи Samsung сделали ставку на идею самообучения через повторение. TRM устроена по принципу рекурсии — цепочки уточняющих итераций. Она задаёт себе вопрос: "Можно ли сделать ответ лучше?" — и повторяет процесс, пока не достигнет оптимума. Каждое новое прохождение модели улучшает предыдущее, что напоминает работу человека, возвращающегося к задаче после критического анализа своих ошибок.
Авторы проекта объясняют, что TRM "рекурсивно уточняет скрытые и выходные состояния, не предполагая сходимости". Это значит, что сеть не застревает на первом подходящем решении, а пробует разные варианты, пока не найдёт наиболее осмысленный. Такой метод делает обучение более гибким и живым, чем стандартная оптимизация, где система быстро "застывает" на одном ответе.
Кроме того, разработчики внедрили адаптивную остановку — механизм, который позволяет модели самой понять, когда стоит прекратить цикл доработок. Это избавляет её от бесконечных вычислений и делает процесс энергоэффективным.
"Модели с небольшим числом параметров все еще могут достигать удивительно высокой производительности в задачах рассуждения с помощью рекурсии", — отметила исследователь Алексия Жоликер-Мартино из Samsung SAIL Montreal.
Где TRM обошла своих гигантских конкурентов
TRM создавалась не для чатов и генерации текстов, а для чистого мышления — логики, анализа и поиска решений. На испытаниях она справилась с задачами, где даже крупные модели пасуют: судоку экстремального уровня сложности, поиск путей в лабиринтах, абстрактные логические тесты.
Результаты впечатляют:
• 87% точности в Sudoku-Extreme;
• 85% — в задачах Maze-Hard;
• 45% — в ARC-AGI-1, тесте, предназначенном для проверки признаков абстрактного интеллекта.
Для сравнения, многие крупные модели с сотнями миллионов параметров показывали результаты ниже этих показателей.
Сравнение подходов
|Параметр
|TRM
|HRM (иерархическая модель рассуждений)
|Количество параметров
|7 млн
|27 млн + две дополнительные сети
|Принцип обучения
|Рекурсия, самооценка ответов
|Многоуровневое взаимодействие модулей
|Энергопотребление
|Низкое
|Среднее
|Точность в задачах рассуждения
|87% (Sudoku)
|82% (Sudoku)
|Возможность локального запуска
|Да
|Нет
Несмотря на простоту, TRM продемонстрировала более высокую способность к обобщению, чем сложные системы, где задействованы несколько сетей.
"Мы показываем, что рекурсия [приводит] к повышению эффективности рассуждений без увеличения количества параметров", — говорится в статье авторов проекта.
Почему маленькие модели — это важно
Создание огромных ИИ требует не только вычислительной мощности, но и колоссальных затрат. Тренировка моделей с триллионом параметров стоит сотни миллионов долларов и требует специальных чипов, распределённых центров данных и огромного количества электроэнергии.
TRM, напротив, работает на обычных процессорах и может быть запущена даже на ноутбуке. Для университетов, исследовательских лабораторий и стартапов это открывает новые возможности: развивать искусственный интеллект без участия гипергигантов вроде Google или Meta.
Компактные модели важны и для периферийных вычислений — там, где ИИ обрабатывает данные прямо на устройствах: смартфонах, роботах, умных колонках. Здесь экономия энергии и локальная обработка становятся ключевыми преимуществами.
Советы шаг за шагом: как применить рекурсивный подход
-
Начните с малой архитектуры. Попробуйте компактные модели вроде LLaMA-2 или Mistral и адаптируйте их для задач рассуждения.
-
Добавьте механизм самооценки. Пусть модель проверяет свои ответы перед финальной генерацией.
-
Используйте адаптивную остановку. Настройте алгоритм, который будет понимать, когда дальнейшее уточнение не улучшает результат.
-
Тестируйте на конкретных задачах. Судоку, лабиринты, логические цепочки — отличный полигон для проверки архитектуры.
-
Оптимизируйте под устройство. Используйте квантизацию и компиляцию для локального запуска.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: разработчики слепо масштабируют архитектуры.
• Последствие: растут энергозатраты и стоимость обучения, но качество решений не всегда улучшается.
• Альтернатива: внедрение рекурсивных моделей вроде TRM, где акцент сделан на эффективности и самообучении.
А что если объединить подходы?
Исследователи предполагают, что в будущем крупные языковые модели (LLM) и рекурсивные системы будут работать вместе. LLM займутся пониманием и генерацией текста, а рекурсивные подмодули — сложными вычислительными или логическими задачами. Такой симбиоз позволит создавать умные, но энергоэффективные решения, способные работать даже без постоянного доступа к облаку.
Плюсы и минусы TRM
|Плюсы
|Минусы
|Минимальное энергопотребление
|Узкая специализация
|Простая архитектура
|Не подходит для языковых задач
|Высокая точность в логике
|Ограниченные данные обучения
|Возможность локального запуска
|Требуется доработка для интеграции в LLM
|Доступность кода и открытая лицензия
|Пока нет коммерческих реализаций
FAQ
Как использовать TRM в коммерческих проектах?
Модель можно встроить в систему аналитики, проверку гипотез или решения задач на логику. Она подходит для автономных вычислений без подключения к серверу.
Можно ли дообучить TRM?
Да, код открыт. Исследователи предоставили инструкции и параметры для повторного обучения на новых датасетах.
Сколько стоит запуск TRM?
Минимально. Даже бюджетный ноутбук способен обработать задачи, где требуется до нескольких итераций рассуждения.
Что лучше — TRM или большие языковые модели?
Для логики и структурированных задач — TRM, для текстов и диалогов — крупные LLM. Их сочетание даёт наилучший результат.
Мифы и правда
• Миф: без миллиардов параметров невозможно достичь настоящего интеллекта.
• Правда: рекурсивная структура позволяет маленьким сетям рассуждать не хуже гигантов.
• Миф: эффективность всегда противоречит качеству.
• Правда: TRM показывает, что сокращение параметров может улучшить точность.
• Миф: рекурсия — это старый приём из математики.
• Правда: в ИИ рекурсивное обучение становится новым направлением архитектурного развития.
Три интересных факта
-
TRM решает Sudoku-Extreme быстрее, чем средний человек.
-
Код модели занимает меньше 50 мегабайт.
-
Проект получил более тысячи звёзд на GitHub за первые недели публикации.
Исторический контекст
Samsung AI Lab уже несколько лет исследует архитектуры, альтернативные масштабированию. В 2022 году команда представила HRM — иерархическую модель рассуждений, но именно TRM стала следующим шагом, показав, что качество не всегда связано с количеством. Сегодня многие исследователи рассматривают этот подход как возможное направление развития AGI — искусственного интеллекта общего назначения.
