Целая деревня внутри стен: как жили монахи Тинтерна

Можно ли одновременно испытывать восхищение и беспокойство? Именно такие чувства оставляет после себя посещение одного из самых известных исторических памятников Уэльса — аббатства Тинтерн. Об этом пишет издание Wales Online, чей редактор Джоан Ридаут недавно побывала в знаменитых руинах.

История, уходящая вглубь веков

Аббатство Тинтерн — один из самых узнаваемых символов британской готической архитектуры. Основанное в 1131 году цистерцианскими монахами, оно изначально представляло собой простой комплекс деревянных построек. Лишь позднее появились каменные клуатры и небольшая церковь.

Ситуация изменилась благодаря поддержке влиятельных аристократов, и уже в 1269 году началось строительство величественного храма. Работы продолжались десятилетиями, в результате чего появилось настоящее архитектурное чудо: семистрельное окно, высокие арки нефа и сложные декоративные элементы, характерные для зрелой готики.

Но блестящая история оборвалась в 1536 году, когда король Генрих VIII распустил католические монастыри по всей стране. Аббатство Тинтерн разделило их судьбу: его закрыли, а здания постепенно пришли в упадок.

Первые впечатления: величие среди руин

Редактор Wales Online признается, что сразу испытала смесь восхищения и тревоги:

"Как только вы спуститесь на дно долины и окажетесь рядом с аббатством, даже без крыши — поскольку она была лишена материалов, когда аббатство было закрыто и пусто — это еще более впечатляет".

Посетители оплачивают парковку (5 фунтов стерлингов, что примерно соответствует 570 рублям), а взрослый билет обойдётся в 9 фунтов (около 1 025 рублей). Семейный билет стоит 28,80 фунтов (около 3 280 рублей), детский или студенческий — 6,30 фунтов (около 720 рублей). Для людей с инвалидностью и сопровождающих вход свободный.

Однако в день визита часть территории оказалась закрыта на реставрацию, поэтому билеты продавались со скидкой. Несмотря на это, территория поразила масштабами.

"Целая деревня внутри стен"

По словам Джоанн, аббатство производит впечатление не только главным храмом, но и множеством вспомогательных построек:

"Готическая церковь, очевидно, доминирует, но есть руины многих других зданий, которые, при некотором воображении, превращают это место в оживленную маленькую деревушку, которой она когда-то была — амбары, конюшни, лазарет с собственной кухней, главная кухня и монашеская столовая, дом капитула и даже дом аббата с личной часовней".

В дождливый будний день посетители оказались почти одни на территории, и именно тишина усиливала эффект присутствия в прошлом.

Атмосфера, которая не отпускает

Впечатления от прогулки Ридаут описала как "момент мурашек по коже".

"Может быть, это была очаровательная атмосфера, которая легко проникает через открытые дверные проемы и вокруг каменных руин, которые также окутали нас плащом тишины… это добавило общего уникального ощущения от этого места".

С высокого холма открывается вид на долину Уай, практически не изменившийся за последние семь веков. Именно это чувство сопричастности к истории делает визит в Тинтерн по-настоящему незабываемым.

Угроза разрушения

Но за красотой скрывается проблема: здание разрушается. Организация Cadw, которая занимается сохранением исторического наследия Уэльса, предупреждает:

"Величайшая слава Тинтерна, великолепная готическая церковь, стоит здесь уже более 700 лет… К сожалению, здание никогда не должно было выжить без крыши или окон, а столетия выветривания привели к обширной эрозии и разрушению мягкой кладки из песчаника".

Для консервации требуются масштабные работы и установка высоких строительных лесов, чтобы укрепить стены и остановить разрушение. Опасность несёт и плющ, который веками разрушает кладку, хотя с виду он кажется безобидным.

"Стоит посетить несмотря ни на что"

Даже с закрытыми зонами и реставрационными лесами, уверяет журналист, место не теряет своей магии:

"Даже с возведенными строительными лесами и неоткрытыми для публики помещениями церкви, вы все равно можете увидеть величие здания и почувствовать его древнюю атмосферу — это определенно стоит посетить".

После ужина в местном пабе Anchor Inn Джоан призналась, что её мысли вновь возвращались к аббатству.

"Это будет постоянная битва за спасение одного из самых великолепных и атмосферных зданий Уэльса, и я действительно беспокоюсь об этом… я надеюсь, что с поддержкой Cadw удастся сохранить эту валлийскую жемчужину живой".

Почему важно сохранять Тинтерн

Аббатство Тинтерн — это не только архитектурный памятник, но и часть культурного кода Британии. Оно вдохновляло художников и поэтов: достаточно вспомнить знаменитое стихотворение Уильяма Вордсворта "Линии, написанные в нескольких милях выше аббатства Тинтерн".

Сегодня же оно нуждается в поддержке, чтобы и будущие поколения могли испытать то же чувство восторга и трепета, что и современные посетители.