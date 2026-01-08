Фрукты против тиннитуса: как долгосрочная привычка меняет здоровье слуховой системы

Хронический звон в ушах, или тиннитус, остается одной из самых распространенных и при этом плохо поддающихся лечению проблем, с которой сталкиваются миллионы людей. Новое крупное исследование показало, что на риск его развития может влиять самый привычный элемент рациона. Об этом говорится в научной работе, опубликованной в American Journal of Epidemiology.

Масштабное исследование длиной почти 40 лет

Группа ученых из Гарварда проанализировала данные 113,5 тысячи человек, собранные в рамках двух долгосрочных проектов — NHS и NHS2. Эти исследования велись на протяжении почти четырех десятилетий и включали регулярные опросы участников о состоянии здоровья и образе жизни.

Каждые четыре года респонденты заполняли анкеты, в которых подробно описывали свои пищевые привычки. Такой подход позволил ученым проследить влияние рациона не в краткосрочной перспективе, а на протяжении значительной части жизни участников.

Связь фруктов и риска тиннитуса

Для анализа данных исследователи использовали модель Кокса, учитывая возраст, индекс массы тела, уровень физической активности, образ жизни и наличие сопутствующих заболеваний. Результаты показали, что у женщин, которые регулярно употребляли фрукты, риск развития хронического тиннитуса был заметно ниже, чем у тех, кто ел их редко.

Авторы подчеркивают, что речь идет не о разовом эффекте, а о долгосрочной зависимости. Регулярное включение фруктов в рацион на протяжении многих лет ассоциировалось с более благоприятным состоянием слуховой системы.

Возможные механизмы влияния

Ученые отмечают, что точные механизмы выявленной связи пока до конца не изучены. Однако существует несколько обоснованных гипотез. Предполагается, что ключевую роль могут играть антиоксиданты, витамины и противовоспалительные вещества, которыми богаты фрукты.

Эти компоненты способны снижать окислительный стресс и воспалительные процессы, которые рассматриваются как возможные факторы развития тиннитуса. Тем не менее исследователи подчеркивают, что полученные данные не доказывают прямую причинно-следственную связь и требуют дальнейшего изучения.

Значение работы для профилактики

Публикация в American Journal of Epidemiology расширяет понимание того, как питание может влиять на здоровье нервной и слуховой систем. Авторы считают, что результаты могут быть полезны при разработке профилактических рекомендаций, особенно для людей с повышенным риском развития тиннитуса.

При этом исследование не утверждает, что фрукты являются лечением уже существующего звона в ушах. Речь идет именно о снижении вероятности его возникновения при длительном соблюдении определенных пищевых привычек.