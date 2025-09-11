Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ремонт автомобиля: открытие капота
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:20

Ремень ГРМ всегда рвётся внезапно: как распознать момент, когда мотор на грани

Каждый водитель хотя бы раз слышал истории о том, как во время движения внезапно рвался ремень ГРМ. Последствия такой поломки всегда неприятные: поврежденные клапаны, дорогостоящий ремонт и долгий простой машины. Между тем избежать подобной ситуации вполне реально, если внимательно относиться к состоянию ремня и не игнорировать предупреждающие признаки его износа.

Когда нужно насторожиться

Ремень ГРМ — это один из ключевых расходников двигателя. Он синхронизирует работу клапанов и поршней, а значит, любая его неисправность ставит под угрозу весь силовой агрегат. Качественный ремень не рвется без причины. Обычно его разрушение связано либо с сильным износом, либо с поломкой соседних узлов, например, приводного ролика или помпы.

Автовладельцы часто сталкиваются с тем, что при работе двигателя появляется свист. На первый взгляд — мелочь, но именно этот звук может указывать на проблемы с ремнем или роликами. При таких симптомах лучше не откладывать визит в сервис, ведь диагностика способна уберечь от серьезных последствий.

"Заметив свист при работе силового агрегата, нужно обратить особое внимание на ремень и все связанные с ним механизмы", — пояснил автомеханик.

Срок службы и регламент замены

Производители современных автомобилей закладывают для ремня ГРМ ресурс примерно 100 тысяч километров. Однако это усредненное значение. Есть модели, где замена требуется уже на 60-80 тысячах км, а есть и такие, где ремень ходит до 150-200 тысяч. Но такие случаи скорее исключение, чем правило.

Чтобы не допустить критического износа, начинать внимательно следить за состоянием ремня стоит после 70-80 тысяч км пробега. Опытные мастера советуют проверять его на каждом плановом ТО, даже если с виду он кажется целым.

Основные признаки износа

Есть несколько сигналов, которые говорят о том, что ремень доживает последние километры:

  1. потеря упругости и слабое натяжение.

  2. появление потертостей и трещин на поверхности.

  3. сильное потемнение материала.

  4. износ зубьев, заметный при визуальном осмотре.

Любой из этих признаков — веский повод для срочной замены детали.

Шумы и вибрации

Часто первым "звоночком" становятся посторонние звуки. Когда ремень близок к концу ресурса, двигатель начинает издавать цокающие, щелкающие или шоркающие звуки. Они особенно хорошо слышны при открытом капоте и увеличении оборотов. Если такие шумы появились — тянуть с визитом в сервис нельзя.

Как продлить жизнь ремню

Существуют рекомендации, которые помогают немного увеличить срок службы ремня. Среди них:

  • отказ от резких ускорений и экстремальных нагрузок;
  • бережная эксплуатация при перевозке грузов и пассажиров;
  • обязательный прогрев двигателя перед движением в холодное время года.

Тем не менее такие меры лишь отодвигают момент замены, но не отменяют ее. Игнорировать регламентированные сроки категорически нельзя.

Почему важно менять вовремя

Ремень ГРМ — это деталь, которая не подлежит ремонту. Он либо исправен, либо нет. Экономия на его замене может обернуться дорогостоящей капиталкой двигателя. Цена нового ремня и работ в сервисе несоизмеримо меньше, чем восстановление ДВС после обрыва.

Мастера советуют не ограничиваться заменой самого ремня, а менять комплектом — вместе с роликами и водяным насосом. Так снижается риск преждевременного выхода из строя новых деталей.

