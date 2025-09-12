Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:12

Ремень ГРМ рвется не просто так: миф о вечном ресурсе и реальность, которая удивит каждого водителя

Признаки износа ремня ГРМ включают шум двигателя, отмечают автоэксперты

Представьте: вы едете по трассе, и вдруг двигатель глохнет из-за обрыва ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Ремонт может стоить целое состояние, но эту беду легко предотвратить. Даже на подержанном авто достаточно соблюдать регламент обслуживания и вовремя менять ремень.

Причины обрыва ремня: что важно знать

Качественный ремень не рвется без причины. Обычно это происходит из-за сильного износа или проблем с сопутствующими деталями, такими как приводной ролик. Если вы слышите свист во время работы двигателя, проверьте ремень, ролик и насос охлаждающей жидкости. Лучше всего обратиться в надежный сервис для диагностики.

У большинства современных автомобилей ресурс ремня ограничивается 100 тысячами километров. Некоторые модели требуют замены чаще, а в редких случаях (чаще из-за небрежного ухода) он может выдержать 150-200 тысяч км. Как только пробег превысит 70-80 тысяч км, проверяйте ремень на каждом ТО.

Признаки износа: на что обратить внимание

Не ждите катастрофы — следите за этими сигналами:

  • слабое натяжение: ремень провисает или слабо натянут.
  • внешние повреждения: появляются потертости, трещины или неровности.
  • изменение цвета: ремень сильно потемнел — признак сильного износа.
  • состояние зубьев: загляните под ремень и оцените износ зубьев.

При появлении любого из этих симптомов немедленно замените ремень. Не рискуйте!

Как продлить жизнь ремню?

Есть способы отсрочить замену, но они не чудодейственны:

  • избегайте резкого набора оборотов.
  • грейте машину дольше перед поездкой.
  • не перегружайте двигатель: откажитесь от перевозки тяжелых грузов или большого числа пассажиров.

Если ремень почти исчерпал ресурс, при повышении оборотов появятся щелчки, цоканье, клацанье или шорох. Эти звуки лучше слышны с открытым капотом на стоящем авто. Не игнорируйте — срочно к специалисту.

