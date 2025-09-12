Эти признаки говорят, что ремень ГРМ готов порваться — игнорировать опасно
Если ремень ГРМ рвётся на ходу, мотор останавливается. В лучшем случае — дорогостоящий ремонт, в худшем — авария на дороге.
Что такое ремень ГРМ
Ремень газораспределительного механизма синхронизирует работу коленвала и распредвала. Благодаря ему клапаны открываются и закрываются вовремя, а двигатель работает чётко и слаженно.
Конструкция ремня многоуровневая:
- основа из каучука, полиуретана или неопреновой резины;
- армирующий корд из стали или стекловолокна;
- зубцы из плотной ткани для сцепления с шестернями.
На некоторых авто ставят цепь ГРМ — она служит дольше, но её замена обходится дороже.
Почему он так важен
Эта деталь выполняет три главные задачи:
- Синхронизирует работу валов.
- Передаёт вращение от коленвала к распредвалу.
- Защищает двигатель от столкновения клапанов с поршнями.
"Обрыв ремня ГРМ приводит к остановке двигателя, а вместе с ним отказывают гидроусилитель руля и усилитель тормозов. На скорости это может закончиться аварией", — заявил технический специалист Krauf Автозапчасти Андрей Коромыслов.
Когда менять ремень
Срок службы зависит от модели машины.
- Chery Arrizo 8 — 100 тыс. км или 3 года.
- Chery Tiggo 8 Pro — 60-90 тыс. км.
- Lada Vesta — каждые 90 тыс. км.
- Audi Q3 (I поколение) — проверка каждые 60 тыс. км, служит около 90 тыс. км.
"Автопроизводители рекомендуют замену раз в 70-90 тысяч километров или каждые 4-5 лет. Но в тяжёлых условиях эксплуатации — пыль, морозы, работа в такси — менять нужно раньше", — заявил старший мастер TCM Motors Василий Руссу.
Признаки износа
Даже без приборов можно заметить тревожные сигналы:
- трещины, потёртости, отслоения;
- посторонний шум из-под крышки ГРМ;
- трудности с запуском двигателя;
- падение мощности;
- следы масла на ремне.
"Если ремень перескакивает на зубьях, двигатель теряет мощность и начинает работать неровно. А масляные подтёки ускоряют его разрушение", — отметил руководитель отдела качества ООО "Мотор-Плейс" Максимилиан Павлов.
Как выбрать надёжный ремень
Эксперты советуют:
- брать оригинал или проверенные бренды — Contitech, Gates, Dayco, Bosch;
- проверять совместимость по VIN-коду;
- выбирать ремень из армированной резины с нейлоновым покрытием;
- покупать комплект с роликами и натяжителем.
"Подделка может порваться через год. Лучше покупать детали и менять их в сетевых сервисах, где дают гарантию", — заявил директор автосервиса ООО "Техцентр Кореана" Александр Большаков.
Сколько стоит замена
Цена работы в среднем — от 5 до 15 тысяч рублей в регионах и до 20 тысяч в Москве. В неё входит установка ремня, роликов и иногда помпы.
Запчасти тоже различаются по цене: от 10 тысяч за бюджетные аналоги до 100 тысяч рублей за оригинальные комплекты для премиальных машин.
Самостоятельная замена: стоит ли браться?
Перед началом работ нужно руководство по ремонту и полный набор инструментов. Иногда требуются специальные фиксаторы и съёмники.
"Ошибки при установке могут привести к дорогостоящему ремонту двигателя. Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить замену специалистам", — напоминает Коромыслов.
Тем, кто решится сделать всё своими руками, специалисты рекомендуют тщательно соблюдать последовательность действий и после установки проверить натяжение ремня на пробеге 500-1000 км.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru