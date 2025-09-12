Эти признаки говорят, что ремень ГРМ готов порваться — игнорировать опасно

Если ремень ГРМ рвётся на ходу, мотор останавливается. В лучшем случае — дорогостоящий ремонт, в худшем — авария на дороге.

Что такое ремень ГРМ

Ремень газораспределительного механизма синхронизирует работу коленвала и распредвала. Благодаря ему клапаны открываются и закрываются вовремя, а двигатель работает чётко и слаженно.

Конструкция ремня многоуровневая:

основа из каучука, полиуретана или неопреновой резины;

армирующий корд из стали или стекловолокна;

зубцы из плотной ткани для сцепления с шестернями.

На некоторых авто ставят цепь ГРМ — она служит дольше, но её замена обходится дороже.

Почему он так важен

Эта деталь выполняет три главные задачи:

Синхронизирует работу валов.

Передаёт вращение от коленвала к распредвалу.

Защищает двигатель от столкновения клапанов с поршнями.

"Обрыв ремня ГРМ приводит к остановке двигателя, а вместе с ним отказывают гидроусилитель руля и усилитель тормозов. На скорости это может закончиться аварией", — заявил технический специалист Krauf Автозапчасти Андрей Коромыслов.

Когда менять ремень

Срок службы зависит от модели машины.

Chery Arrizo 8 — 100 тыс. км или 3 года.

Chery Tiggo 8 Pro — 60-90 тыс. км.

Lada Vesta — каждые 90 тыс. км.

Audi Q3 (I поколение) — проверка каждые 60 тыс. км, служит около 90 тыс. км.

"Автопроизводители рекомендуют замену раз в 70-90 тысяч километров или каждые 4-5 лет. Но в тяжёлых условиях эксплуатации — пыль, морозы, работа в такси — менять нужно раньше", — заявил старший мастер TCM Motors Василий Руссу.

Признаки износа

Даже без приборов можно заметить тревожные сигналы:

трещины, потёртости, отслоения;

посторонний шум из-под крышки ГРМ;

трудности с запуском двигателя;

падение мощности;

следы масла на ремне.

"Если ремень перескакивает на зубьях, двигатель теряет мощность и начинает работать неровно. А масляные подтёки ускоряют его разрушение", — отметил руководитель отдела качества ООО "Мотор-Плейс" Максимилиан Павлов.

Как выбрать надёжный ремень

Эксперты советуют:

брать оригинал или проверенные бренды — Contitech, Gates, Dayco, Bosch;

проверять совместимость по VIN-коду;

выбирать ремень из армированной резины с нейлоновым покрытием;

покупать комплект с роликами и натяжителем.

"Подделка может порваться через год. Лучше покупать детали и менять их в сетевых сервисах, где дают гарантию", — заявил директор автосервиса ООО "Техцентр Кореана" Александр Большаков.

Сколько стоит замена

Цена работы в среднем — от 5 до 15 тысяч рублей в регионах и до 20 тысяч в Москве. В неё входит установка ремня, роликов и иногда помпы.

Запчасти тоже различаются по цене: от 10 тысяч за бюджетные аналоги до 100 тысяч рублей за оригинальные комплекты для премиальных машин.

Самостоятельная замена: стоит ли браться?

Перед началом работ нужно руководство по ремонту и полный набор инструментов. Иногда требуются специальные фиксаторы и съёмники.

"Ошибки при установке могут привести к дорогостоящему ремонту двигателя. Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить замену специалистам", — напоминает Коромыслов.

Тем, кто решится сделать всё своими руками, специалисты рекомендуют тщательно соблюдать последовательность действий и после установки проверить натяжение ремня на пробеге 500-1000 км.