Август решает судьбу картошки: что сделать сейчас, чтобы урожай был рекордным
Август для картофелеводов — время финального рывка: клубни дозревают, ботва слабеет, а на горизонте уже маячит уборка. Правильно проведённые работы сейчас — это не только залог вкусного урожая в погребе, но и здоровая почва под будущие посадки.
Когда копать картофель: ориентир на сорт и погоду
В средней полосе России ранние сорта убирают во второй половине августа, в северных регионах — на 10-15 дней раньше. Среднеспелые сорта дозревают к началу сентября, а поздние — только к концу месяца.
Главное — не затянуть уборку в дождливые недели: влажность и тепло — идеальные условия для фитофторы.
Три способа ускорить созревание клубней
-
Приминание ботвы. Аккуратно прижмите стебли граблями, создавая надлом. Так питательные вещества быстрее уйдут в клубни, а ботва засохнет.
-
Скашивание за 2 недели до уборки. Оставьте небольшие пеньки. Метод полезен в дождливую погоду — растения быстрее сохнут, риск болезней падает.
-
Опрыскивание сульфатом калия. 300-400 г на 10 л воды. Через пару дней ботва почернеет, а клубни станут плотнее и крахмалистее.
Как выкопать картофель для длительного хранения
-
Работайте в сухую солнечную погоду.
-
Убедитесь, что ботва полностью высохла.
-
Выкапывайте бережно, избегая повреждений.
-
Подсушите клубни 2-3 часа на солнце.
-
Переберите урожай, убрав повреждённые экземпляры.
-
Храните при +2…+4 °C в сухом, проветриваемом месте.
Почему почву после картофеля нужно оздоровить
Фитофтора и другие возбудители легко переживают зиму в грунте и растительных остатках. Чтобы не занести их в новый сезон:
-
Уберите всю ботву и корни.
-
Пролейте участок "Фитоспорином", "АнтиСтернёй" или растворами триходермы.
-
Для больших площадей можно замочить семена сидератов в биопрепарате — это сэкономит средство и улучшит всхожесть.
Горчица, фацелия или рожь разрыхляют почву, подавляют сорняки и патогены, наращивают гумус. Сеять лучше сразу после уборки — до середины сентября.
