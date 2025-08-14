Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Картофель в мешке
Картофель в мешке
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:45

Август решает судьбу картошки: что сделать сейчас, чтобы урожай был рекордным

Опрыскивание ботвы сульфатом калия ускоряет созревание клубней картофеля

Август для картофелеводов — время финального рывка: клубни дозревают, ботва слабеет, а на горизонте уже маячит уборка. Правильно проведённые работы сейчас — это не только залог вкусного урожая в погребе, но и здоровая почва под будущие посадки.

Когда копать картофель: ориентир на сорт и погоду

В средней полосе России ранние сорта убирают во второй половине августа, в северных регионах — на 10-15 дней раньше. Среднеспелые сорта дозревают к началу сентября, а поздние — только к концу месяца.

Главное — не затянуть уборку в дождливые недели: влажность и тепло — идеальные условия для фитофторы.

Три способа ускорить созревание клубней

  1. Приминание ботвы. Аккуратно прижмите стебли граблями, создавая надлом. Так питательные вещества быстрее уйдут в клубни, а ботва засохнет.

  2. Скашивание за 2 недели до уборки. Оставьте небольшие пеньки. Метод полезен в дождливую погоду — растения быстрее сохнут, риск болезней падает.

  3. Опрыскивание сульфатом калия. 300-400 г на 10 л воды. Через пару дней ботва почернеет, а клубни станут плотнее и крахмалистее.

Как выкопать картофель для длительного хранения

  • Работайте в сухую солнечную погоду.

  • Убедитесь, что ботва полностью высохла.

  • Выкапывайте бережно, избегая повреждений.

  • Подсушите клубни 2-3 часа на солнце.

  • Переберите урожай, убрав повреждённые экземпляры.

  • Храните при +2…+4 °C в сухом, проветриваемом месте.

Почему почву после картофеля нужно оздоровить

Фитофтора и другие возбудители легко переживают зиму в грунте и растительных остатках. Чтобы не занести их в новый сезон:

  • Уберите всю ботву и корни.

  • Пролейте участок "Фитоспорином", "АнтиСтернёй" или растворами триходермы.

  • Для больших площадей можно замочить семена сидератов в биопрепарате — это сэкономит средство и улучшит всхожесть.

Горчица, фацелия или рожь разрыхляют почву, подавляют сорняки и патогены, наращивают гумус. Сеять лучше сразу после уборки — до середины сентября.

