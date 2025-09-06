Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 17:05

Интерьер без срока годности: секреты пространства, которое не устареет

Дизайнер Камила Костюкович объяснила, как создать интерьер, который будет актуален десятилетиями

Создать интерьер, который будет актуален долгие годы, возможно, если уделить внимание базе и сделать акценты гибкими. Долговечный интерьер строится на прочной основе — качественной отделке, нейтральных материалах и спокойной цветовой палитре. Всё остальное — мебель и декор — должно легко обновляться, подстраиваясь под моду и настроение.

База и акценты

Современные дизайнеры всё чаще делают стены, пол и потолок нейтральными, чтобы они служили лишь фоном. В центре внимания оказываются зоны, которые проще изменить: гостиная с акцентной стеной, каминная часть или обеденная группа.

"В современном интерьере бытовая техника и электроника больше не являются достоинством или главной достопримечательностью… Мы скрываем все инженерные и технические решения так, чтобы сделать пространство лёгким, ненавязчивым и минималистичным", — пояснила дизайнер Камила Костюкович.

Фокус смещается на детали — мебель, свет, текстиль и декор. Их можно заменить за считанные дни, не прибегая к масштабному ремонту.

Минимализм как основа

Модные интерьеры последних лет строятся на минимализме. Чистые линии и простые формы создают ощущение простора и гармонии. Но важно добавить один акцент — будь то декоративная ТВ-зона или выделенная стена, чтобы интерьер не выглядел пустым.

Нужно ли гнаться за трендами

Мода в интерьере меняется медленнее, чем в одежде, но всё же раз в несколько лет появляются новые "любимчики". Недавно популярны были кирпичные стены, затем рейки и фитостены, сегодня на пике — травертин.

"Но это на самом деле не важно, это всего лишь мода. Спустя год-два у дизайнеров появится новый "любимчик". Намного важнее рациональный подход", — считает Камила Костюкович.

Лучший вариант — сделать интерьер фоновым, а трендовые детали менять по мере желания. Так, декоративное покрытие можно легко заменить новым, не затевая капитальный ремонт.

Декор будущего

Сейчас в моде стиль джапанди — скандинавский минимализм с японскими мотивами, где ценится простота и натуральные материалы. Однако дизайнеры уверены, что через несколько лет он утратит актуальность.

Костюкович предполагает, что следующим трендом станет эклектика — яркое смешение разных стилей, цветов и форм. Это направление позволит создавать более индивидуальные и выразительные интерьеры, сохраняя в основе минимализм.

"На базе минимализма дизайнеры начнут добавлять яркие цветовые пятна, замысловатые формы, сочетать несочетаемое, создавая индивидуальность, делая интерьер авторским", — говорит Камила Костюкович.

Гибкость и долговечность

Главное преимущество "интерьера на века" — его универсальность. Базовая отделка в нейтральных тонах и натуральные фактуры легко сочетаются с любыми стилями. Актуальность пространства поддерживается благодаря быстрой смене декора и мебели, что делает интерьер гибким и долговечным.

