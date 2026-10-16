Мировое время отвяжут от вращения Земли: последствия реформы оказались совсем не такими, как ожидали

Решение об отказе от синхронизации мирового времени с периодом вращения планеты никак не отразится на повседневном быте граждан, пояснил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов. Переход на новую систему исчисления, запланированный на май 2027 года, является исключительно техническим вопросом, направленным на стабилизацию работы сложной электроники, рассказал эксперт в комментарии NewsInfo.

Ранее Генеральная конференция по мерам и весам в Версале утвердила резолюцию о переходе на непрерывную шкалу Всемирного координированного времени (UTC). Исторически мировое время было жестко привязано к движению Земли, однако технологический прогресс привел к использованию атомных часов, работа которых основана на колебаниях атомов цезия. С 20 мая 2027 года международное сообщество откажется от регулярных корректировок, призванных скомпенсировать разницу между вращением планеты и показаниями эталонных приборов.

Физик отметил, что необходимость реформы назрела из-за нестабильности земного вращения. Долгое время планета замедлялась, что требовало периодического введения так называемых "високосных секунд" для удержания разницы между атомной и астрономической шкалами в пределах 0,9 секунды. Однако в последние годы наметился краткосрочный тренд на ускорение.

Современная аппаратура зачастую не рассчитана на вычитание лишнего времени, что создает риски программных сбоев. В подобных условиях нестабильный ритм Земли ставит под угрозу функционирование навигационных систем.

"Приходилось корректировать приборы, вносить поправку, секунду добавлять. Это было не очень удобно. Вся аппаратура была настроена на то, чтобы добавлять секунды, а не убавлять. А в последние годы внезапно Земля стала ускоряться", — рассказал Железнов.

Специалист подчеркнул, что обыватели не почувствуют никаких перемен в ритме своей жизни. Продолжительность суток фактически не изменится, а привычные 24 часа останутся неизменным стандартом. Астрономическое время начнет постепенно расходиться с атомным, но этот процесс крайне медленный.

Даже для того, чтобы разница составила одни сутки, должно пройти несколько столетий. Стоит отметить, что на протяжении эпох параметры орбитального движения постоянно трансформировались, из-за чего земные сутки становятся длиннее в исторической перспективе.

"Это никак на нас не скажется, это формат измерения времени всего лишь", — пояснил эксперт.

Вопрос о способах сопряжения различных шкал времени остается прерогативой узкого круга ученых, поскольку в современной науке используется более десяти различных систем отсчета. Особую сложность представляют межпланетные миссии, где необходимо учитывать релятивистские поправки для корректной работы модулей.

Железнов добавил, что субъективное ощущение нехватки времени, на которое часто жалуются люди, не имеет ничего общего с физическими процессами вращения Земли. В глобальном же масштабе человечество вынуждено адаптироваться к фундаментальным законам физики, ведь даже скорость и гравитация способны влиять на ход хронометров. На данный момент специалисты сфокусированы на обеспечении стабильности цифровой среды, так как любая ошибка на орбите может привести к коллапсу глобальных сетей связи.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Дмитрий Грачев

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