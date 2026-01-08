Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:57

Путешествия во времени возможны, и математика это доказала: что такое ЗВК и как это работает

Парадокс дедушки можно избежать с помощью самокоррекции событий — CQG

Идея путешествий во времени долгое время считалась красивой фантазией, упирающейся в неразрешимые логические противоречия. Однако новое теоретическое исследование показывает, что вмешательство в прошлое не обязательно ведёт к парадоксам и разрушению причинно-следственных связей. Об этом говорится в работе, опубликованной в научном журнале Classical and Quantum Gravity.

Новая модель без "парадокса дедушки"

Физики Жермен Тобар и Фабио Коста из Университета Квинсленда предложили теоретическую модель путешествий во времени, которая позволяет избежать классических логических ловушек. Речь идёт прежде всего о так называемом "парадоксе дедушки", когда вмешательство в прошлое делает невозможным само существование путешественника.

В основе модели лежит концепция замкнутых времениподобных кривых (ЗВК) — математических решений в общей теории относительности, при которых объект может вернуться в собственное прошлое. В предложенной интерпретации такие кривые не разрушают логику истории, а, напротив, обеспечивают её внутреннюю согласованность.

Самокоррекция истории

Авторы работы исходят из того, что события во времени способны самокорректироваться. Это означает, что при попытке изменить прошлое — например, предотвратить масштабную катастрофу или пандемию — история адаптируется таким образом, чтобы сохранить логическую непротиворечивость.

При этом отдельные детали могут меняться, но глобальная структура цепочки событий остаётся устойчивой. Таким образом, невозможны сценарии, в которых одно действие полностью "отменяет" собственные причины. Вмешательство становится частью уже согласованной истории, а не фактором её разрушения.

Свобода воли и неизменность целого

Исследователи подчёркивают, что их модель не отрицает свободу воли. Путешественник во времени может принимать решения и действовать по собственному усмотрению. Однако результат этих действий встраивается в общую картину так, чтобы не возникало противоречий.

Иными словами, человек может влиять на события, но не способен создать логически невозможную ситуацию. Глобальная последовательность истории при этом сохраняется, даже если локально происходят изменения.

Подтверждение на уровне микромира

В работе также упоминаются эксперименты с электронами и другими элементарными частицами, которые демонстрируют аналогичное поведение на квантовом уровне. Эти эксперименты показывают, что взаимодействие системы с "прошлым состоянием" не приводит к логическим конфликтам.

По мнению авторов, такие результаты указывают на то, что фундаментальные законы физики не запрещают путешествия во времени принципиально, по крайней мере с точки зрения логики и математики. Хотя практическая реализация подобных сценариев остаётся за пределами современных технологий, сама концепция больше не выглядит внутренне противоречивой.

