Лаборатория квантовых экспериментов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

Время застыло и пошло ритмами: учёные открыли кристалл будущего

Венский университет: квантовые корреляции делают временные кристаллы устойчивыми

Ритмы окружают нас повсюду: смена времён года связана с движением Земли вокруг Солнца, тиканье часов определяется колебаниями маятника. Эти процессы легко объясняются математическими уравнениями. Но природа способна удивлять — иногда регулярные ритмы возникают сами по себе, без внешнего управления. Такое явление получило название "кристалл времени".

Учёные из Венского технического университета показали, что временные кристаллы могут формироваться благодаря особым квантовым корреляциям. То, что раньше считалось препятствием для их появления, оказалось источником устойчивости. Это открывает новые горизонты в понимании квантовой физики и многочастичных систем.

Пространственные и временные кристаллы

Когда жидкость застывает, её частицы перестают двигаться хаотично и выстраиваются в чёткий узор. Так возникает пространственный кристалл, в котором нарушается изначальная симметрия.

По аналогии учёные задались вопросом: может ли симметрия нарушаться не только в пространстве, но и во времени? Представьте систему, где каждый миг одинаков, но внезапно возникает ритм, словно внутренние "часы" запускаются сами.

Квантовые флуктуации под новым углом

"Этот вопрос уже более десяти лет является предметом интенсивных исследований в области квантовой физики", — сказал аспирант Венского технического университета Феликс Руссо.

Долгое время считалось, что временные кристаллы возможны лишь в особых условиях — например, в квантовых газах, где роль случайных флуктуаций минимальна. Однако новое исследование показало, что именно сложные корреляции частиц способны поддерживать устойчивый временной ритм.

Такой порядок невозможно объяснить через поведение отдельных частиц, но он проявляется на уровне всей системы, подобно тому как клубы дыма образуют кольца, не подчиняясь внешним силам.

Эксперименты с лазерной решёткой

"Мы исследуем двумерную решётку частиц, удерживаемых лазерными лучами. И здесь мы можем показать, что состояние решётки начинает колебаться — из-за квантового взаимодействия между частицами", — пояснил Руссо.

Эти результаты помогают глубже понять природу квантовых систем и открывают дорогу к новым технологиям — от прецизионных методов измерения до квантовых вычислений.

Сравнение: кристаллы в пространстве и во времени

Характеристика Пространственный кристалл Временной кристалл
Формирование При замерзании жидкости При взаимодействии частиц во времени
Симметрия Нарушается в пространстве Нарушается во времени
Пример Снежинка, алмаз Квантовые колебания решётки
Внешний фактор Температура Не требуется

Советы шаг за шагом: как изучают кристаллы времени

  1. Создают модель системы частиц в лазерной решётке.

  2. Запускают квантовые взаимодействия и фиксируют поведение.

  3. Отслеживают ритмичность колебаний во времени.

  4. Сравнивают результаты с предсказаниями теории.

  5. Проверяют устойчивость явления при изменении параметров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование квантовых флуктуаций → упрощённые модели теряют точность → использовать расчёты с учётом корреляций.

  • Ставка только на внешние "часы" → ограниченные сценарии возникновения ритма → изучать самопроизвольные процессы.

  • Рассмотрение частиц по отдельности → невозможность объяснить коллективные эффекты → анализировать поведение системы в целом.

А что если…

А что если временные кристаллы станут основой новых квантовых технологий? Они могут помочь создавать сверхточные часы, системы синхронизации и даже улучшить работу квантовых компьютеров. Такие структуры дают шанс выйти за рамки классических представлений о времени.

FAQ

Как выбрать систему для изучения временных кристаллов?
Чаще всего используют лазерные решётки, позволяющие удерживать и контролировать частицы.

Сколько стоит оборудование для таких экспериментов?
Стоимость достигает миллионов евро, так как требует высокоточной лазерной техники.

Что лучше: квантовые газы или решётки частиц?
Решётки дают больше возможностей для контроля, но квантовые газы позволяют исследовать явления в более "чистом" виде.

Мифы и правда

  • Миф: временные кристаллы противоречат законам физики.

  • Правда: они укладываются в квантовую механику и подтверждаются расчётами.

  • Миф: такие кристаллы можно создать дома.

  • Правда: для этого нужны сложнейшие лаборатории.

  • Миф: временной кристалл — это машина времени.

  • Правда: речь идёт лишь о ритмическом поведении системы.

3 интересных факта

  1. Первые теоретические работы о временных кристаллах появились более десяти лет назад.

  2. Идея принадлежит лауреату Нобелевской премии Фрэнку Вильчеку.

  3. Сегодня такие структуры рассматриваются как потенциальная база для квантовых сенсоров.

Исторический контекст

  • 2012 год — появление термина "time crystal".

  • 2016 год — первые эксперименты в калифорнийской лаборатории.

  • 2020-е годы — переход к моделированию сложных систем с корреляциями.

  • 2025 год — расчёты Венского университета подтверждают роль флуктуаций.

