Научная фантастика стала реальностью: открыты кристаллы, которые перевернут наш мир
Физики из Университета Колорадо в Боулдере сделали шаг к созданию материала, который ещё недавно казался чистой фантазией. Речь идёт о кристаллах времени — особом состоянии материи, где частицы движутся ритмично и бесконечно, словно часы без механизма и источника энергии.
От идеи до первых экспериментов
Понятие "time crystal" предложил нобелевский лауреат Фрэнк Вильчек в 2012 году. Он предположил, что атомы могут выстраиваться не только в пространственные решётки, как в алмазах или соли, но и формировать повторяющийся узор во времени.
"Даже в состоянии покоя атомы могут изменять свою конфигурацию снова и снова, как бесконечная анимация", — напоминал Вильчек, когда представлял идею "time crystal".
Долгое время гипотеза оставалась лишь на бумаге. Но в 2021 году исследователи Google на квантовом процессоре Sycamore создали систему атомов, которые начинали колебаться с предсказуемой периодичностью. Это стало первым реальным подтверждением существования кристаллов времени.
Новый подход: жидкие кристаллы
До недавнего времени увидеть эти процессы можно было только с помощью сложных приборов. В новой работе аспирант Ханьцин Чжао и профессор Иван Смалюх использовали жидкие кристаллы — те самые материалы, что лежат в основе LCD-экранов.
Они поместили стержневидные молекулы в стеклянные ячейки, добавили краситель и направили свет. В ответ структуры начали синхронно вращаться и сжиматься, образуя движущиеся изгибы. Под микроскопом это выглядело как пульсирующие полосы, которые менялись с течением времени.
"Их можно наблюдать непосредственно под микроскопом, а при особых условиях даже невооружённым глазом", — рассказал ведущий автор исследования Ханьцин Чжао.
Таким образом, учёные фактически создали "вечные часы", работающие лишь на свете, без батареек и механизма.
Взаимодействие и новые узоры
Эксперименты показали, что даже при изменении температуры или других условий движение не прекращалось, а только адаптировалось.
"Эти искривления возникают, и их не так-то просто убрать. Они ведут себя как частицы и начинают взаимодействовать друг с другом", — пояснил профессор Иван Смалюх.
Когда исследователи наложили несколько кристаллов друг на друга, получились причудливые временные узоры, напоминающие штрихкоды. Это открывает перспективы для хранения и кодирования информации.
Возможные применения
Учёные видят широкий спектр практических задач, где кристаллы времени могут найти применение:
- Защита от подделок — специальные метки, проявляющиеся только под определённым светом.
- Хранение данных — устойчивые временные узоры могут выполнять роль своеобразной памяти.
- Вычислительная техника и сенсоры будущего — новые подходы к обработке информации.
"Мы не хотим сейчас ограничивать количество приложений. Я думаю, что возможности для развития этой технологии практически безграничны", — отметил профессор Иван Смалюх.
Наука о времени и хаосе
Опыты с жидкими кристаллами показывают, что привычное представление о хаосе и энтропии далеко не полное. Если частицы можно "заставить" двигаться в вечном ритме без дополнительной энергии, значит, законы природы ещё хранят множество секретов.
Кристаллы времени вряд ли приведут к путешествиям во времени, но они уже расширяют границы физики. Эти открытия демонстрируют, что у Вселенной есть механизмы, которые могут не только удивить, но и открыть путь к технологиям будущего.
Три интересных факта
- Идею кристаллов времени вдохновила аналогия с обычными кристаллами: там узоры повторяются в пространстве, здесь — во времени.
- В 2021 году эксперименты Google с квантовым компьютером стали первым практическим подтверждением концепции.
- Жидкие кристаллы, использованные в исследовании, — это те же материалы, что применяются в экранах смартфонов и телевизоров.
