Послание Дианы в будущее нашли раньше срока: капсула времени удивила находкой

Кто мог подумать, что послание в будущее от принцессы Дианы будет открыто настолько рано? Вместо нескольких веков ожидания деревянная капсула времени, спрятанная в фундаменте детской больницы в Лондоне, оказалась в руках строителей уже сейчас.

Неожиданная находка

В 1991 году Диана вместе с двумя маленькими пациентами больницы на Грейт-Ормонд-стрит торжественно заложила капсулу в свинцовый саркофаг при возведении нового корпуса. С тех пор она покоилась глубоко под землёй, пока строительные работы для нового онкологического центра не вывели её на свет.

Внутри оказались вещи, которые должны были стать своеобразным портретом 1990-х: компакт-диск Кайли Миноуг, калькулятор на солнечных батареях, карманный телевизор, паспорт, а также голограмма снежинки и лист бумаги из вторсырья. Дополняли коллекцию британские монеты, коробочка с пятью семенами деревьев, фотография самой принцессы и номер The Times от дня закладки.

Газета как свидетель эпохи

На первой полосе газеты — снимок Михаила Горбачёва с броским заголовком: "Пришедшим на голосование советским избирателям массово раздают тушенку". Этот артефакт напоминает о переменах в мире в начале 90-х годов и о том, какие события тогда определяли мировую повестку.

Диана и больница

История капсулы тесно связана с самой принцессой. Медицинский центр на Грейт-Ормонд-стрит издавна находился под покровительством королевской семьи, а в 1989 году Диана стала его президентом. Она нередко приезжала к детям, поддерживала их семьи и уделяла особое внимание развитию клиники.