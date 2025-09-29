Из тайги в Иран: лес из Югры вышел на новый рынок
Лесопромышленные предприятия Ханты-Мансийского автономного округа увеличили поставки пиломатериалов и изделий в страны ближнего зарубежья и вышли на новый рынок — Иран.
Основные направления экспорта
По данным департамента промышленности ХМАО:
-
с начала года заметно вырос объём отгрузок в Киргизию и Узбекистан;
-
впервые начались поставки продукции в Иран.
Причины роста
Спрос на российскую древесину и изделия из неё остаётся стабильным, что способствует расширению географии поставок.
Ключевой игрок
Крупнейшим экспортёром лесопромышленного комплекса Югры является "Югорский лесопромышленный холдинг". Компания поставляет за рубеж не только пиломатериалы, но и древесно-стружечные плиты.
