Из тайги в Иран: лес из Югры вышел на новый рынок

сегодня в 18:17

Югра на чемоданах: куда уезжают и зачем возвращаются

В 2024 году почти 30 тысяч югорчан выбрали Турцию для отдыха. Но большинство зарубежных поездок из округа всё же связано не с туризмом, а с работой.

Читать полностью »

сегодня в 17:18

Зарплаты — вверх, льготы — по списку: жители ЯНАО почувствуют перемены

С 1 октября в ЯНАО вырастут зарплаты и пенсии, пожилые получат единовременные выплаты, а школьникам в Ноябрьске отменят бесплатный проезд.

Читать полностью »

сегодня в 16:18

Север даёт не только газ — но и жильё: ЯНАО стал лидером по доступности ипотеки

ЯНАО стал лидером по доступности ипотеки: почти половина семей может позволить себе 60-метровую квартиру. Для сравнения, в среднем по стране — лишь 16%.

Читать полностью »

сегодня в 15:18

Где вторичка дешевле, чем отделка: странная арифметика ямальской недвижимости

В ЯНАО утвердили новые цены на жильё: в Салехарде «квадрат» стоит до 217 тыс. руб. Регион лидирует по доступности ипотеки среди всех субъектов РФ.

Читать полностью »

сегодня в 14:12

Заморозили цену, но не спрос: жильё в ЯНАО уходит всё дальше от покупателей

В ЯНАО заморозили официальные цены на жильё, но реальные стоимости «квадрата» продолжают расти. Что это значит для участников Арктической ипотеки?

Читать полностью »

сегодня в 13:18

Нет места в садике? Теперь это компенсируют — в ЯНАО ввели новые выплаты

С сентября 2025 года семьи ЯНАО, не получившие место в детсаду, смогут оформить компенсацию: от 5,2 до 6,8 тыс. рублей в месяц по упрощённым правилам.

Читать полностью »

сегодня в 12:37

Проезд, жильё, деньги: что теперь полагается студентам в ЯНАО

В ЯНАО утвердили новые размеры стипендий и меры поддержки студентов колледжей: компенсации за проезд, суточные на практике и жильё в общежитиях.

Читать полностью »

26.09.2025 в 10:58

Где зима — часть жизни, там и остановки с батареями: как Салехард делает город теплее

В Салехарде открыли теплые остановки. Сейчас в городе действует 51 павильон с отоплением, где пассажиры могут ждать транспорт в тепле.

Читать полностью »