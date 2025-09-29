Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Pietro De Grandi is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:56

Из тайги в Иран: лес из Югры вышел на новый рынок

Лесопромышленники ХМАО начали экспорт пиломатериалов в Иран — департамент промышленности

Лесопромышленные предприятия Ханты-Мансийского автономного округа увеличили поставки пиломатериалов и изделий в страны ближнего зарубежья и вышли на новый рынок — Иран.

Основные направления экспорта

По данным департамента промышленности ХМАО:

  • с начала года заметно вырос объём отгрузок в Киргизию и Узбекистан;

  • впервые начались поставки продукции в Иран.

Причины роста

Спрос на российскую древесину и изделия из неё остаётся стабильным, что способствует расширению географии поставок.

Ключевой игрок

Крупнейшим экспортёром лесопромышленного комплекса Югры является "Югорский лесопромышленный холдинг". Компания поставляет за рубеж не только пиломатериалы, но и древесно-стружечные плиты.

