Олег Белов Опубликована сегодня в 21:23

Екатеринбург снова пролетел мимо концерта: Тима Белорусских отменил выступление

Екатеринбург ждёт певца уже четыре года: концерт Тимы Белорусских вновь отменён

Жители Екатеринбурга вновь остались без концерта певца Тимы Белорусских. Выступление, намеченное на 25 сентября в концерт-холле "Свобода", не состоится.

Что сказал артист

В своём Telegram-канале музыкант написал:

"Плохие новости по ближайшим концертам. Нам очень жаль, друзья. Вы знаете, как я жду каждой нашей встречи, и с большим сожалением пишу этот пост, но, к сожалению, ничего не могу сделать. Видим всех в чате, кто ехал из других городов, и обязательно придумаем, как вас подбодрить".

Он пообещал объявить новые даты концертов в ближайшее время. Билеты можно будет либо вернуть, либо сохранить для будущего выступления.

Долгое ожидание

Екатеринбург ждёт артиста уже четыре года:

  • сначала концерты переносили из-за пандемии,

  • затем — из-за судебных разбирательств,

  • в 2021 году музыкант был задержан с наркотиками и получил два года ограничения свободы по решению суда в Минске.

Итог

Поклонникам Тимы Белорусских в Екатеринбурге придётся ещё подождать: концерт снова отменён, но артист заверяет, что новые встречи обязательно состоятся.

