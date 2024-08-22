Тима Уолца, являющегося кандидатом в вице-президенты США от Демпартии на предстоящих осенних выборах, нужно проверить для того, чтобы определить, есть у него какой-либо контакт с Китайской Народной Республикой, который может тревожить других и создавать опасность. Это предложил сделать член палаты представителей США от Флориды Майкл Уолц.

В ходе съезда членов Демпартии в третьем по численности населения городе в США — Чикаго Майкл Уолц выразил своё волнение по поводу Тима Уолца. По его словам, в будущем станет известно намного больше подробностей о связях кандидата в вице-президенты с Китайской Народной Республикой, проплаченных поездках, которые он осуществляет на постоянной основе.

Политик-республиканец предположил, что напарник 49-ого вице-президента Камалы Харрис на ноябрьской процедуре избрания президента Соединённых Штатов всё ещё поддерживает контакт со столицей КНР. Из-за переживаний по этому поводу Майк Уолц задался вопросом, могут ли Тима Уолца проверить на безопасность.

Фото: Flickr / Office of Governor Walz & Lt. Governor Flanagan (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)