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Тим Уолц согласен выдвинуться на пост вице-президента США от Демократической партии
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Губернатор Миннесоты Тим Уолц согласен на выдвижение на пост вице-президента

Тим Уолц согласен выдвинуться на пост вице-президента США от Демократической партии

Губернатор Миннесоты Тим Уолц официально заявил о своём согласии стать кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии. Он сделал это заявление во время своего выступления на спортивной арене United Center в Чикаго.

Это место в последние дни стало центром политической жизни демократов. Здесь проходил их общенациональный съезд, на котором выступили ключевые фигуры партии, включая кандидата в президенты Камалу Харрис и действующего главу государства Джо Байдена.

Во время торжественной церемонии Уолц подчеркнул, что участие в выборах для него — величайшая честь в жизни. Он выразил благодарность вице-президенту Харрис за приглашение и отметил заслуги президента Байдена. Уолц также заявил о своей готовности продолжать служить интересам Соединённых Штатов на посту вице-президента.

За время своего пребывания на посту губернатора Миннесоты Уолц проявил себя как прогрессивный политик. Он подписал ряд законов, защищающих право на аборты, легализующих употребление марихуаны и вводящих ограничения на продажу огнестрельного оружия. Кроме того, Уолц известен своей открытой критикой Республиканской партии и её кандидата в президенты Дональда Трампа.

Фото: From Wikimedia Commons/ Office of Governor Tim Walz & Lt. Governor Peggy Flanagan

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