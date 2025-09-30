Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Биткоин
Биткоин
© unsplash.com by Erling Løken Andersen is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 9:18

Bitcoin? Да. Apple Pay? Пока нет: Кук дал тонкий сигнал крипторынку

Тим Кук подтвердил личные инвестиции в Bitcoin и Ethereum — The New York Times

Генеральный директор Apple Тим Кук подтвердил в интервью The New York Times, что лично владеет Bitcoin и Ethereum. По его словам, эти активы являются разумной частью диверсифицированного инвестиционного портфеля и отражают его интерес к развитию цифровых валют.

Личные инвестиции и корпоративная позиция

Кук подчеркнул, что его вложения не связаны с политикой Apple. Компания не использует криптовалюты в операциях, не держит их на балансе и сохраняет консервативный курс, сосредоточившись на традиционных стратегиях устойчивого роста.

"Мои личные инвестиции не отражают корпоративную позицию Apple", — отметил Тим Кук.

Это заметно отличает Apple от таких компаний, как:

  • Tesla - инвестировала в Bitcoin и временно принимала его как способ оплаты;

  • MicroStrategy - превратилась в одного из крупнейших корпоративных держателей BTC;

  • PayPal - интегрировала криптовалюты в свою платёжную платформу.

Сравнение подходов к криптовалюте

Компания Действия с криптовалютой Политика
Apple Наблюдает, без интеграции Консервативная
Tesla Инвестировала в Bitcoin, принимала оплату Экспериментальная
MicroStrategy Крупные долгосрочные вложения в BTC Агрессивная
PayPal Встроила криптовалютные платежи Интеграционная

Почему это заявление важно

  • Легитимизация для инвесторов: слова Кука укрепляют доверие к криптовалютам среди частных инвесторов.

  • Сигнал для отрасли: даже руководители самых консервативных корпораций видят ценность в цифровых активах.

  • Влияние на репутацию: публичная позиция Кука показывает, что интерес к криптовалютам — это не только мода, но и осознанный выбор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Смешивать личные и корпоративные инвестиции.
    Последствие: искажение восприятия рынка.
    Альтернатива: чётко разделять личную позицию и стратегию компании.

  • Ошибка: Игнорировать криптовалюты полностью.
    Последствие: упущенные возможности на быстрорастущем рынке.
    Альтернатива: наблюдать и быть готовыми к адаптации.

  • Ошибка: Резко входить в криптоактивы как компания.
    Последствие: риски из-за волатильности.
    Альтернатива: тестировать экосистему через партнёрства и пилоты.

А что если…

…Apple решит сделать шаг в криптовалюты? Тогда это станет одним из самых сильных катализаторов роста рынка — с учётом миллиардной пользовательской базы Apple Pay и экосистемы App Store.

Плюсы и минусы позиции Кука

Плюсы Минусы
Поддержка доверия к криптовалютам Нет корпоративных шагов Apple
Позитивный сигнал для розничных инвесторов Возможное недопонимание инвесторов
Отражает личный интерес лидера Слабое влияние на рынок без действий Apple

FAQ

Какую криптовалюту держит Тим Кук?
Он подтвердил владение Bitcoin и Ethereum.

Будет ли Apple инвестировать в криптовалюты?
На данный момент компания не планирует интеграцию цифровых активов.

Почему заявление Кука важно для рынка?
Оно показывает растущее признание криптовалют среди топ-менеджеров мирового уровня.

Мифы и правда

  • Миф: "Apple уже инвестирует в криптовалюты".
    Правда: компания пока лишь наблюдает за развитием блокчейна.

  • Миф: "Кук рекомендует покупать криптовалюты".
    Правда: он говорил только о собственном портфеле.

  • Миф: "Apple Pay скоро добавит Bitcoin".
    Правда: официальных планов нет.

3 факта

  1. Тим Кук назвал криптовалюты частью диверсифицированных инвестиций.

  2. Apple пока не добавляла цифровые активы в баланс.

  3. Tesla, MicroStrategy и PayPal уже экспериментируют с криптоинтеграцией.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

General Catalyst запускает модель приобретения компаний и автоматизации услуг с помощью ИИ сегодня в 1:18

ИИ в суде и серверной: General Catalyst строит империю из "обычных" компаний

Венчурные фонды нашли новый источник прибыли: автоматизация зрелых сервисных компаний с помощью ИИ обещает изменить экономику целых отраслей.

Читать полностью » Основатель Outreach Мэнни Медина привлёк $21,6 млн для стартапа Paid сегодня в 0:18

Кто не сэкономил — тот не заработал: Paid вводит KPI для искусственного интеллекта

Стартап Paid под руководством Мэнни Мэдины предлагает революционный подход к монетизации ИИ — и уже привлёк десятки миллионов долларов инвестиций.

Читать полностью » Clarifai заявила об ускорении работы ИИ в 2 раза и снижении затрат на 40% вчера в 23:29

Против миллиарда на дата-центр — пара строк кода: Clarifai ускоряет ИИ без нового "железа"

Clarifai представила механизм рассуждений, ускоряющий запуск ИИ вдвое и сокращающий расходы на 40%. Что внутри и как это повлияет на рынок?

Читать полностью » Apple планирует выпуск MacBook Pro и Air с процессором M5 в начале 2026 года — Марк Гурман вчера в 22:52

Танцы с чипом: как Apple вновь заставит фанатов ждать MacBook Pro

Apple готовит к выпуску MacBook Pro и Air с новым чипом M5. Узнайте, какие модели и новинки ожидаются в начале 2026 года.

Читать полностью » Стартап Doorstep привлёк $8 млн на технологию прозрачной доставки до двери вчера в 21:18

Пропажа еды отменяется: Doorstep делает доставку прозрачной до самой двери

Doorstep устраняет «слепую зону» в доставке: стартап привлёк $8 млн, чтобы GPS внутри зданий больше не подводил клиентов и курьеров.

Читать полностью » Microsoft запустила Agent Mode в Word и Excel для участников программы Frontier вчера в 20:49

Office оживает: Microsoft превратила Word и Excel в интеллектуальных помощников

Microsoft добавила в Word и Excel новые интеллектуальные режимы работы. Чем они отличаются и какие возможности открывают для пользователей?

Читать полностью » OpenAI представила GDPval — тест для оценки экономической пользы ИИ вчера в 19:18

От медсестры до инвестбанкира: ИИ начинает выигрывать у людей в 44 профессиях

OpenAI представила GDPval — бенчмарк «модель против человека» по реальным профессиям. Что означают 40,6% у GPT-5 и 49% у Claude — и как это применить в работе?

Читать полностью » Amazon обязалась упростить отказ от Prime после иска FTC вчера в 17:18

"Нет, мне не нужна бесплатная доставка" — и 2,5 млрд долларов: Amazon наказали за тёмные паттерны

Amazon выплатит миллиарды долларов по иску FTC о подписке Prime. Что изменится для пользователей и почему это соглашение стало прецедентом?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Чемпион мира по самбо Елисеев показал упражнения для рук с подручными предметами
Красота и здоровье

Короткий дневной сон улучшает память и концентрацию, предотвращает стресс — отметил психиатр Костюк
Дом

Основные виды замков для дверей: от цилиндровых до умных систем
Еда

Запечённые бананы в духовке получаются нежными с карамельным вкусом
Еда

Говядина тушёная с подливкой на сковороде остается сочной
Садоводство

Ошибки октября: подкормка и пересадка декабриста срывают бутонизацию
Красота и здоровье

Якиманская: кашель с болью в груди или одышкой требует срочной диагностики
ДФО

Автоваз подтвердил готовность выпускать 100 тысяч автомобилей ежегодно для такси
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet