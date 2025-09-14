Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Покраска плитки в ванной валиком
Покраска плитки в ванной валиком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:12

Покраска плитки вместо замены: в разы дешевле и быстрее

Эксперт Губанов объяснил, как правильно подготовить плитку к покраске

Плитка — прочный и практичный материал, но её вид со временем надоедает или теряет привлекательность. Сносить облицовку и класть новую дорого и трудоёмко, зато покраска позволяет обновить интерьер быстро и бюджетно.

Какие краски подходят для плитки

Эпоксидные

Самые прочные и стойкие к влаге, жиру и перепадам температур. Отличный вариант для ванной и кухни, но работать с ними непросто: состав двухкомпонентный, требует точного смешивания и имеет сильный запах.

"Эпоксидные краски — настоящие тяжеловесы среди покрытий. Их главные козыри — феноменальная прочность и устойчивость к влаге", — отметил мастер Николай Губанов.

Акриловые

Оптимальный вариант для домашнего ремонта. Легко наносятся, быстро сохнут, почти не пахнут. В помещениях с повышенной влажностью их лучше закрепить защитным лаком.

"Это, пожалуй, идеальный вариант для тех, кто делает первые шаги в покраске плитки", — считает специалист.

Латексные

Экологичные и эластичные, скрывают мелкие дефекты и дают приятную фактуру. Но стоят дороже и могут выгорать на солнце.

Аэрозольные

Подходят для креативных решений и узоров. Высыхают за 30-60 минут, но имеют резкий запах и требуют тщательной защиты окружающих поверхностей.

"Аэрозоли — это скорость и творчество, но требуют ювелирной точности", — поясняет Николай Губанов.

Время высыхания

• Эпоксидные — слой за 10-12 часов, полное отверждение за сутки.
• Акриловые — 1-2 часа между слоями, всего 6-8 часов.
• Латексные — 2-4 часа.
• Аэрозольные — 30-60 минут.

Подготовка плитки

  1. Очистите плитку от грязи и жира с помощью моющего средства и обезжиривателя.

  2. Обработайте швы антисептиком.

  3. Глянцевую плитку зашлифуйте наждачной бумагой (120-180 мкм).

  4. Нанесите грунтовку с кварцевым песком.

"Грунтовка — это "мостик" между плиткой и краской. Без неё даже самая дорогая краска быстро отслоится", — предупреждает эксперт.

Как красить

  1. Начинайте с швов и углов кистью.

  2. Основную поверхность прокатывайте валиком с коротким ворсом.

  3. Наносите тонкие слои: первый вертикально, второй горизонтально.

  4. Соблюдайте интервалы просушки.

  5. Завершите работу финишным лаком, особенно если использовали акриловую краску в ванной или кухне.

"Лучше нанести больше тонких слоёв, чем меньше, но жирных", — подчёркивает мастер.

Типичные ошибки

• Игнорирование очистки и грунтовки.
• Слишком толстые слои и спешка с сушкой.
• Попытки закрасить рельеф или узор "в один слой".
• Отсутствие защиты и работы без респиратора.

"Экономия времени на очистке и грунтовке оборачивается необходимостью переделывать всю работу уже через пару месяцев", — отмечает Николай Губанов.

Главное

Покраска кафеля — это не быстрый лайфхак, а полноценный процесс, требующий подготовки и терпения. Если выбрать правильный состав, тщательно очистить и загрунтовать поверхность и не торопиться, результат будет радовать долгие годы.

