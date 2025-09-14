Покраска плитки вместо замены: в разы дешевле и быстрее
Плитка — прочный и практичный материал, но её вид со временем надоедает или теряет привлекательность. Сносить облицовку и класть новую дорого и трудоёмко, зато покраска позволяет обновить интерьер быстро и бюджетно.
Какие краски подходят для плитки
Эпоксидные
Самые прочные и стойкие к влаге, жиру и перепадам температур. Отличный вариант для ванной и кухни, но работать с ними непросто: состав двухкомпонентный, требует точного смешивания и имеет сильный запах.
"Эпоксидные краски — настоящие тяжеловесы среди покрытий. Их главные козыри — феноменальная прочность и устойчивость к влаге", — отметил мастер Николай Губанов.
Акриловые
Оптимальный вариант для домашнего ремонта. Легко наносятся, быстро сохнут, почти не пахнут. В помещениях с повышенной влажностью их лучше закрепить защитным лаком.
"Это, пожалуй, идеальный вариант для тех, кто делает первые шаги в покраске плитки", — считает специалист.
Латексные
Экологичные и эластичные, скрывают мелкие дефекты и дают приятную фактуру. Но стоят дороже и могут выгорать на солнце.
Аэрозольные
Подходят для креативных решений и узоров. Высыхают за 30-60 минут, но имеют резкий запах и требуют тщательной защиты окружающих поверхностей.
"Аэрозоли — это скорость и творчество, но требуют ювелирной точности", — поясняет Николай Губанов.
Время высыхания
• Эпоксидные — слой за 10-12 часов, полное отверждение за сутки.
• Акриловые — 1-2 часа между слоями, всего 6-8 часов.
• Латексные — 2-4 часа.
• Аэрозольные — 30-60 минут.
Подготовка плитки
-
Очистите плитку от грязи и жира с помощью моющего средства и обезжиривателя.
-
Обработайте швы антисептиком.
-
Глянцевую плитку зашлифуйте наждачной бумагой (120-180 мкм).
-
Нанесите грунтовку с кварцевым песком.
"Грунтовка — это "мостик" между плиткой и краской. Без неё даже самая дорогая краска быстро отслоится", — предупреждает эксперт.
Как красить
-
Начинайте с швов и углов кистью.
-
Основную поверхность прокатывайте валиком с коротким ворсом.
-
Наносите тонкие слои: первый вертикально, второй горизонтально.
-
Соблюдайте интервалы просушки.
-
Завершите работу финишным лаком, особенно если использовали акриловую краску в ванной или кухне.
"Лучше нанести больше тонких слоёв, чем меньше, но жирных", — подчёркивает мастер.
Типичные ошибки
• Игнорирование очистки и грунтовки.
• Слишком толстые слои и спешка с сушкой.
• Попытки закрасить рельеф или узор "в один слой".
• Отсутствие защиты и работы без респиратора.
"Экономия времени на очистке и грунтовке оборачивается необходимостью переделывать всю работу уже через пару месяцев", — отмечает Николай Губанов.
Главное
Покраска кафеля — это не быстрый лайфхак, а полноценный процесс, требующий подготовки и терпения. Если выбрать правильный состав, тщательно очистить и загрунтовать поверхность и не торопиться, результат будет радовать долгие годы.
