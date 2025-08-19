Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Покраска плитки в ванной валиком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:39

Кафель можно не менять: простой способ превратить старую плитку в новую

Мастер объяснил, чем отличается эпоксидная, акриловая и латексная краска для плитки

Кафель может служить десятилетиями, но однажды он начинает казаться чужим в интерьере: тусклый цвет, выцветшие узоры или просто устаревший вид. Ломать и класть новый — дорого и долго. А вот покрасить — вполне реально и гораздо проще, чем кажется.

Да, плитку можно перекрасить даже в ванной.

Краска для плитки: какую выбрать

Для обновления поверхности существует несколько вариантов.

Эпоксидная краска

Она не боится влаги, жира и высоких температур. Идеальна для кухни и ванной, но требует аккуратности: состав двухкомпонентный, запах держится днями.

"Эпоксидные краски — настоящие тяжеловесы среди покрытий. Их главные козыри — феноменальная прочность и устойчивость к влаге. Однако работать с ними непросто: двухкомпонентный состав требует точного смешивания, а резкий химический запах выветривается несколько дней. Эпоксидка — выбор профессионалов для ответственных объектов, — говорит мастер Николай Губанов.

Акриловая краскаПростая в нанесении, быстро сохнет, почти не пахнет. Для влажных помещений потребуется защитный лак.

"Это, пожалуй, идеальный вариант для тех, кто делает первые шаги в покраске плитки", — считает Николай Губанов.

Латексная краска

Экологичная, скрывает мелкие дефекты и без запаха. Но стоит дорого и может выгорать на солнце.

Аэрозоль

Даёт простор для творчества и сохнет очень быстро. Но летучий состав легко оседает на всё вокруг, так что нужна тщательная защита поверхностей.

"Аэрозоли — это скорость и творчество, но требуют ювелирной точности. И как следует защищайте соседние поверхности: краска из баллончика очень летучая и оседает на всём, что есть в ванной. Ну и запах у неё достаточно резкий", — замечает Николай Губанов.

Сколько сохнет краска

  • Эпоксидка — 10-12 часов каждый слой, сутки до полной готовности.
  • Акрил — 1-2 часа между слоями, всего 6-8 часов.
  • Латекс — 2-4 часа.
  • Аэрозоль — всего 30-60 минут.

"С эпоксидкой нельзя торопиться. Нанесли следующий слой раньше времени — и результат испорчен", — предупреждает мастер.

Подготовка поверхности

Успех работы зависит от подготовки.

  1. Очистка — металлическая губка, моющее средство, обезжириватель (ацетон, спирт, уайт-спирит). Швы обработать антисептиком.
  2. Шлифовка — глянцевую плитку слегка прошкурить наждачкой (120-180 мкм). Матовую можно не трогать.
  3. Грунтовка — адгезионный состав с кварцевым песком.

"Грунтовка — это не формальность, а важнейший этап, от которого зависит, как долго продержится новое покрытие. Не экономьте на грунтовке — это "мостик" между плиткой и краской", — подчёркивает эксперт.

Как красить плитку

  • Начинайте с углов и швов — кистью.
  • Основную площадь покрывайте валиком с коротким ворсом.
  • Слои должны быть тонкими, с выдержкой времени.
  • Первый слой — вертикально, второй — горизонтально.

"И наносите тонким слоем, чтобы не было потёков. Лучше нанести больше тонких слоёв, чем меньше, но жирных", — напоминает Николай Губанов.

  • Завершающий этап — защитный лак (особенно для акрила во влажных помещениях). Он укрепляет покрытие и придаёт законченный вид.

Типичные ошибки

  • Пропустить этап подготовки поверхности.

"Экономия времени на очистке и грунтовке оборачивается необходимостью переделывать всю работу уже через пару-тройку месяцев", — предупреждает специалист.

  • Наносить слишком толстые слои.
  • Уменьшать время сушки между слоями.
  • Работать без защиты: респиратора и хорошего проветривания.

"Респиратор и проветривание не прихоть, а необходимость", — подчёркивает мастер.

Итог

Перекрашивание плитки — это не быстрый косметический приём, а полноценная работа, требующая терпения и внимательности.

"Лучше потратить лишний день на качественную грунтовку, чем потом месяц ругать себя за поспешность. Это золотое правило, которое стоит запомнить каждому, кто берётся за кисть", — говорит мастер.

Главный секрет успеха — правильно выбранная краска и строгая дисциплина в процессе.

