Олег Белов Опубликована сегодня в 15:26

Швабра против времени: как заставить плитку сиять, будто её только что уложили

Эксперты: плитку нужно мыть влажным способом раз в месяц, сухим — каждую неделю

Плитка — одно из самых неприхотливых напольных покрытий. Она устойчива к влаге, легко моется и идеально подходит для кухонь и ванных комнат. Но даже самый стойкий материал со временем теряет блеск, если не уделять ему внимания. Чтобы пол из плитки всегда выглядел безупречно, достаточно немного времени и простых средств: уксуса, нейтрального моющего и швабры.

Как часто нужно мыть плитку

В среднем плиточный пол достаточно сухо убирать раз в неделю — подметать или проходить пылесосом. А вот влажная уборка нужна примерно раз в месяц. В кухне или прихожей, где постоянно ходят, можно чаще.

Для уборки пригодятся:
• пылесос или веник;
• уксус;
• швабра с плоской насадкой;
• зубная щётка;
• нейтральное моющее средство для пола.

Шаг 1. Сухая уборка

Регулярная сухая чистка помогает не только сохранить чистоту, но и продлить жизнь плитке. Частицы пыли и песка, если их не убирать, действуют как абразив — со временем царапают поверхность и тускнят блеск.

Для начала тщательно подметите или пропылесосьте весь пол, включая зоны под раковиной и мебелью. Пылесос быстрее справится с объёмами, а веник поможет вычистить труднодоступные места. В кухне или коридоре лучше повторять эту процедуру чаще, особенно если в доме есть дети или животные.

Шаг 2. Влажная уборка

Раз в месяц стоит провести глубокую чистку. Перед влажной уборкой обязательно выполните сухую — так вы не размажете грязь по полу.

Для керамической и керамогранитной плитки можно сделать безопасное и недорогое моющее своими руками.

Домашний состав

Смешайте ¼ стакана уксуса с литром воды — получится эффективный раствор для удаления жира и налёта. Для мрамора, гранита или сланца уксус замените нейтральным средством: кислота может повредить камень.

Шаг 3. Мытьё пола

Используйте плоскую швабру с микрофибровой или хлопковой насадкой. От губчатых моделей лучше отказаться — они вдавливают грязную воду в швы. В маленьких помещениях можно обойтись мягкой тряпкой.

Мойте пол длинными движениями, двигаясь от дальней стены к выходу. Если вода быстро мутнеет, замените раствор и прополощите насадку. Чтобы плитка засверкала, протрите её насухо чистым полотенцем.

Шаг 4. Очистка швов

Со временем именно швы между плитками темнеют сильнее всего. Для их очистки подойдёт старая зубная щётка и специальный очиститель швов или домашняя паста.

Смешайте соду, немного мягкого мыла и перекись водорода. Нанесите пасту на швы и аккуратно потрите щёткой. После этого протрите поверхность влажной тряпкой.

Шаг 5. Удаление пятен

На плитке пятна встречаются редко — она непористая, но засохшие брызги или жир могут оставаться.

  1. Для обычных загрязнений протрите горячей водой с моющим средством, затем обработайте перекисью водорода.

  2. Жир удаляется при помощи газированной воды или специального средства для кухни.

  3. Если пятно въелось, нанесите раствор и оставьте на несколько минут, чтобы грязь размягчилась.

Особенности ухода за разными видами плитки

Керамическая и керамогранитная плитка — самые выносливые. Их можно очищать раствором уксуса и воды.

Для натурального камня — мрамора, гранита, сланца — подойдут только pH-нейтральные чистящие составы. Кислоты и абразивы портят поверхность и оставляют матовые пятна.

Линолеум, который иногда выкладывают под "плитку", чистится теми же средствами, но требует периодического нанесения воска для защиты.

Сравнение средств для чистки плитки

Средство Подходит для Эффект Минус
Раствор уксуса Керамика, керамогранит Удаляет налёт и жир Не подходит для камня
Нейтральный очиститель Мрамор, гранит, сланец Бережно очищает Может быть дорогим
Газированная вода Универсально Хорошо справляется с жиром Требует усилий при чистке
Домашняя паста (сода+мыло+перекись) Швы, сложные участки Возвращает белизну Нельзя на глянцевые поверхности

Как избежать ошибок при уборке

Ошибка: использовать губчатую швабру.
Последствие: грязь забивается в швы.
Альтернатива: швабра с микрофиброй.

Ошибка: применять кислые средства на мраморе.
Последствие: тусклые пятна и микротрещины.
Альтернатива: нейтральный pH-очиститель.

Ошибка: не менять воду при мытье.
Последствие: разводы и липкость.
Альтернатива: менять раствор каждые 10-15 м².

А что если плитка всё равно тускнеет?

Плитка теряет блеск не из-за износа, а из-за микроплёнки моющих остатков. Раз в три месяца можно промывать пол чистой водой с добавлением спирта — он растворит мыльную плёнку.

Если эффект не возвращается, попробуйте нанести полироль для плитки. Для ванной или кухни подойдут составы с антистатическим эффектом — они отталкивают пыль и капли.

Плюсы и минусы ухода за плиткой

Плюсы Минусы
Простота и доступность средств Требует аккуратности при чистке швов
Можно использовать натуральные растворы Уксус нельзя для всех типов покрытия
Быстрый результат Понадобится регулярность

FAQ

Как выбрать швабру для плитки?
Лучше брать модель с микрофиброй и съёмной насадкой, которую можно стирать.

Сколько стоит хороший нейтральный очиститель?
Средняя цена — от 300 до 700 рублей за литр. Этого хватает на 2-3 месяца уборок.

Что лучше для швов — сода или покупное средство?
Сода справляется с лёгкими загрязнениями, но если швы давно потемнели, эффективнее использовать специализированный гель.

Мифы и правда

Миф: плитку можно мыть любым средством.
Правда: кислотные составы разрушают камень и портят швы.

Миф: достаточно просто протереть пол водой.
Правда: без моющего раствор жир и налёт не удаляются полностью.

Миф: глянцевая плитка требует полировки.
Правда: достаточно чистки и протирки насухо.

3 интересных факта

  1. Плитка сохраняет тепло пола дольше, чем ламинат.

  2. Микрофибра удаляет до 98% бактерий без химии.

  3. Первые плиточные полы появились ещё в Древнем Египте.

