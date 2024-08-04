Как вырастить тыкву: советы огородникам

Тыквы не так сложно выращивать, как вы думаете.

Как вырастить тыкву

Тыквы имеют прочную корневую систему, поэтому очень важно, чтобы почва вокруг них была постоянно влажной. Поливайте тыквы не реже двух раз в неделю, используя около трех леек на одно растение.

Во время жаркой погоды увеличьте частоту полива. В августе постепенно сокращайте полив и вовсе прекратите за три недели до сбора урожая.

Чтобы обеспечить хороший урожай, удобряйте тыквы. Признаками дефицита питательных веществ являются пожелтение листьев, опадание бутонов и медленно формирующиеся плоды. Используйте минеральные удобрения, богатые фосфором и калием.

Как поливать тыквы

Как только появятся всходы, регулярно рыхлите почву, чтобы обеспечить аэрацию для корней.

Неравномерный полив может привести к вершинной гнили, опадению плодов и растрескиванию.

Системы капельного орошения могут быть очень полезны для поддержания постоянного уровня влажности.

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