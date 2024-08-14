Тиктокер Эггертон из Англии вошел в состав белорусского футбольного клуба

Белорусский футбольный клуб "Днепр" подписал контракт с английским тиктокером Уиллом Эггертоном.

Парень стал первым английским футболистом в составе "Днепра" из Рогачева, который играет во Второй лиге Белоруссии.

Новоиспеченный "футболист" уже успел выйти на поле. Эггертон более известен как тиктокер. Однако несмотря на это он уже дебютировал за "Днепр", пишет РИА Новости Спорт.

Фото: commons. wikimedia.org/TheRegentsInternationalSchoolBangkok (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).