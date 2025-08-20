TikTok для Трампа: соцсеть из врага превратилась в союзника Белого дома
Казалось бы, TikTok в США ждет забвение, но неожиданно Белый дом сам выходит в эту соцсеть. Всего за несколько часов официальный аккаунт набрал более 108 тысяч подписчиков, а первым роликом стало обращение Дональда Трампа.
"Я тот, за кого ты проголосовал", — говорит он в видео, утверждая, что ежедневно старается сделать жизнь американцев лучше.
Такой старт в TikTok уже вызвал бурное обсуждение: одни называют это шагом к диалогу с молодежью, другие — попыткой политического пиара.
Первые публикации
На аккаунте пока всего три ролика.
-
в первом выступает сам Трамп.
-
во втором зрителям показывают здание Белого дома.
-
третий ролик собрал самые яркие цитаты и моменты президентства.
Такой выбор неслучаен: эксперты считают, что подобный контент дает эффект "быстрой вовлеченности" и позволяет удержать внимание молодой аудитории. По данным Reuters, Трамп уверен, что TikTok помог ему привлечь молодежь во время выборов 2024 года.
Политический контекст
Ситуация выглядит парадоксально: ведь еще весной 2024 года Конгресс США принял закон о запрете TikTok. Китайскую компанию ByteDance обязали либо продать сервис американскому инвестору, либо уйти с рынка. Поводом стали обвинения в передаче персональных данных китайской разведке.
Тем не менее, уже в январе Трамп подписал указ, который временно отложил запрет. В результате на короткое время 170 миллионов пользователей лишились доступа к приложению. Позже президент выпустил еще один документ, позволивший TikTok продолжить работу.
"Мы не хотим, чтобы TikTok "ушел в тень". Мы надеемся на сотрудничество с TikTok и Китаем, чтобы заключить сделку", — заявлял Трамп.
