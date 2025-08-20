Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© flickr.com by Obama White House from Washington, DC is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:55

TikTok для Трампа: соцсеть из врага превратилась в союзника Белого дома

Белый дом завёл аккаунт в TikTok, первое видео записал Дональд Трамп

Казалось бы, TikTok в США ждет забвение, но неожиданно Белый дом сам выходит в эту соцсеть. Всего за несколько часов официальный аккаунт набрал более 108 тысяч подписчиков, а первым роликом стало обращение Дональда Трампа.

"Я тот, за кого ты проголосовал", — говорит он в видео, утверждая, что ежедневно старается сделать жизнь американцев лучше.

Такой старт в TikTok уже вызвал бурное обсуждение: одни называют это шагом к диалогу с молодежью, другие — попыткой политического пиара.

Первые публикации

На аккаунте пока всего три ролика.

  • в первом выступает сам Трамп.

  • во втором зрителям показывают здание Белого дома.

  • третий ролик собрал самые яркие цитаты и моменты президентства.

Такой выбор неслучаен: эксперты считают, что подобный контент дает эффект "быстрой вовлеченности" и позволяет удержать внимание молодой аудитории. По данным Reuters, Трамп уверен, что TikTok помог ему привлечь молодежь во время выборов 2024 года.

Политический контекст

Ситуация выглядит парадоксально: ведь еще весной 2024 года Конгресс США принял закон о запрете TikTok. Китайскую компанию ByteDance обязали либо продать сервис американскому инвестору, либо уйти с рынка. Поводом стали обвинения в передаче персональных данных китайской разведке.

Тем не менее, уже в январе Трамп подписал указ, который временно отложил запрет. В результате на короткое время 170 миллионов пользователей лишились доступа к приложению. Позже президент выпустил еще один документ, позволивший TikTok продолжить работу.

"Мы не хотим, чтобы TikTok "ушел в тень". Мы надеемся на сотрудничество с TikTok и Китаем, чтобы заключить сделку", — заявлял Трамп.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Daily Mail: Кэти Перри и Джастин Трюдо общались в июле, переписка снизилась в августе сегодня в 11:10

Тайный роман или дружеский ужин: история Кэти Перри и Трюдо приобретает новые обороты

Ужин Кэти Перри и Джастина Трюдо в Монреале вызвал бурю слухов. Чем обернулась эта встреча для певицы и политика, и почему их чувства быстро остыли?

Читать полностью » Дочь Николь Кидман рассказала, как совмещает модельные показы и съёмки с учёбой в школе сегодня в 10:47

Мода подождёт: как дочь Кидман сочетает подиум и школьные будни

Дочь Николь Кидман и Кита Урбана, 17-летняя Сандей Роуз, поделилась опытом первых шагов в модельной карьере и рассказала о строгих правилах семьи.

Читать полностью » Шэрон Стоун рассказала о кратком романе с рэпером Nelly сегодня в 9:37

Любовь, которой не суждено было случиться: признание Шэрон Стоун о Nelly

Шэрон Стоун неожиданно рассказала о романе с рэпером Nelly. Почему их отношения закончились после одного свидания — актриса оставила в секрете.

Читать полностью » Ford установил рекорд по числу отзывов: 104 кампании за девять месяцев сегодня в 9:05

Рекорд, который обернулся позором: Ford стал чемпионом по отзывам

Ford проводит 104 отзывные кампании за девять месяцев — это больше, чем у Volkswagen, GM, Mercedes, Honda и Hyundai вместе. Почему компания бьёт рекорды?

Читать полностью » Мэтт Деймон подавился костью на ужине у Джимми Киммела и едва не задохнулся сегодня в 8:33

Полтора часа на грани: как свиная косточка поставила под угрозу жизнь Мэтта Деймона

На ужине у Джимми Киммела Мэтт Деймон едва не погиб, подавившись рёбрышком. Что произошло за столом и как удалось спасти актёра?

Читать полностью » Daily Mail: контракт Гарри и Меган с Netflix теперь финансируется только по утверждённым проектам сегодня в 7:27

Игра без гарантий: чем обернётся "элегантное" партнёрство Гарри и Меган со стриминговым гигантом

Принц Гарри и Меган Маркл продлили контракт с Netflix, но на новых условиях: теперь деньги они будут получать только за одобренные проекты.

Читать полностью » Создатели сегодня в 5:23

Netflix теряет своих звёзд: создатели "Очень странных дел" уходят к другой студии

Братья Дафферы, создатели "Очень странных дел", подписали эксклюзивный контракт с Paramount. Чем знаменательна сделка и кого ещё привлекла студия?

Читать полностью » Дэнни Бойл снимет фильм сегодня в 5:07

"Чернила", которые изменили мир: Дэнни Бойл покажет рождение эпохи таблоидов

Дэнни Бойл готовит фильм "Чернила" о том, как Руперт Мердок и Ларри Лэмб изменили британские газеты. В главной роли — Гай Пирс.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Nissan и LiCAP разработают технологию сухих электродов для твердотельных батарей
Наука и технологии

Археологи обнаружили каменные орудия возрастом 2,6 миллиона лет в Африке
Дом

Натуральное средство от тараканов: огурец помогает избавиться от непрошеных гостей
Туризм

Первые группы россиян добрались поездом до курорта "Вонсан-Кальма" в КНДР
Еда

Диетолог рекомендовала пить минералку для улучшения пищеварения
Садоводство

Чаплин: в августе нужно обрезать деревья, удобрить почву и посадить луковичные
Спорт и фитнес

Men Today: фитнес-эксперт Ротач перечислила восемь упражнений для рельефного пресса
Питомцы

В Греции охранница Вивиан Заркáда спасла воронёнка и приютила его дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru