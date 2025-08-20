TikTok для Трампа: соцсеть из врага превратилась в союзника Белого дома

Казалось бы, TikTok в США ждет забвение, но неожиданно Белый дом сам выходит в эту соцсеть. Всего за несколько часов официальный аккаунт набрал более 108 тысяч подписчиков, а первым роликом стало обращение Дональда Трампа.

"Я тот, за кого ты проголосовал", — говорит он в видео, утверждая, что ежедневно старается сделать жизнь американцев лучше.

Такой старт в TikTok уже вызвал бурное обсуждение: одни называют это шагом к диалогу с молодежью, другие — попыткой политического пиара.

Первые публикации

На аккаунте пока всего три ролика.

в первом выступает сам Трамп.

во втором зрителям показывают здание Белого дома.

третий ролик собрал самые яркие цитаты и моменты президентства.

Такой выбор неслучаен: эксперты считают, что подобный контент дает эффект "быстрой вовлеченности" и позволяет удержать внимание молодой аудитории. По данным Reuters, Трамп уверен, что TikTok помог ему привлечь молодежь во время выборов 2024 года.

Политический контекст

Ситуация выглядит парадоксально: ведь еще весной 2024 года Конгресс США принял закон о запрете TikTok. Китайскую компанию ByteDance обязали либо продать сервис американскому инвестору, либо уйти с рынка. Поводом стали обвинения в передаче персональных данных китайской разведке.

Тем не менее, уже в январе Трамп подписал указ, который временно отложил запрет. В результате на короткое время 170 миллионов пользователей лишились доступа к приложению. Позже президент выпустил еще один документ, позволивший TikTok продолжить работу.