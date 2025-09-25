Китайский дракон ослеплён: как TikTok вырвали из лап Пекина
Подписание указа президентом США Дональдом Трампом о передаче TikTok в руки американских владельцев стало событием, которое обсуждают не только в политике, но и в бизнес-среде. Эта история отражает пересечение интересов власти, технологий и огромного числа пользователей, для которых TikTok давно превратился в площадку общения, развлечения и даже заработка.
Сделка, в которую вовлечены ведущие компании США, обещает изменить правила игры в сфере цифровых платформ. При этом сам процесс сопровождался острыми дебатами о безопасности данных и суверенитете цифрового пространства.
Новый расклад в управлении TikTok
Согласно указу, американские инвесторы получают около 80% бизнеса TikTok на территории США. Китайская ByteDance и инвесторы из Китая сохранят менее 20%. Для надзора создаётся новый совет директоров из семи человек, среди которых шесть будут гражданами США. В совет войдут эксперты в области национальной и кибербезопасности.
Особое внимание уделено защите пользовательских данных. Oracle станет ключевым технологическим партнёром: компания предоставит облачные сервисы и будет курировать работу TikTok в США. Власти подчеркнули, что доступ китайской стороне к личной информации американцев полностью исключён.
"Отличные инвесторы. Крупнейшие. Больше не бывает", — сказал президент Дональд Трамп.
Помимо Oracle, среди владельцев окажутся медиа-магнат Руперт Мердок и глава Dell Computers Майкл Делл.
Сравнение: что было и что будет
|Параметр
|До сделки (ByteDance)
|После сделки (американские инвесторы)
|Контроль над бизнесом
|Китайская компания
|80% у американских владельцев
|Совет директоров
|Подконтролен Китаю
|6 из 7 членов — граждане США
|Доступ к данным
|Хранение в Китае
|Хранение в США (Oracle Cloud)
|Алгоритм рекомендаций
|Полностью у ByteDance
|Лицензионная версия у США
Советы шаг за шагом: как бизнесу готовиться к новой версии TikTok
-
Следить за политикой конфиденциальности: брендам стоит заранее изучить, какие новые условия будут касаться рекламы и таргетинга.
-
Использовать облачные сервисы TikTok US для более безопасной интеграции с сайтами и магазинами.
-
Перестроить рекламные кампании с учётом локальной модерации контента.
-
Воспользоваться возможностями Oracle Cloud для хранения и анализа пользовательских данных.
А что если…
Если бы сделка не состоялась, TikTok в США был бы заблокирован. Это ударило бы по 180 млн пользователей и тысячам креаторов, которые зарабатывают на платформе. Альтернативой для них стали бы Instagram Reels или YouTube Shorts, но потеря сообщества и уникальной атмосферы TikTok была бы неизбежной.
Плюсы и минусы новой сделки
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение TikTok в США
|Возможная политизация контента
|Защита персональных данных
|Потенциальные ограничения алгоритма
|Участие Oracle и других сильных игроков
|Опасность давления на авторов
|Рост доверия среди пользователей
|Возможный рост цен на рекламу
FAQ
Сколько стоит сделка?
Сумма покупки составила около 14 млрд долларов, которые инвесторы из США вложат в TikTok.
Что лучше для бизнеса: TikTok или конкуренты?
TikTok по-прежнему остаётся самой быстрой платформой для охвата молодой аудитории, но для диверсификации стоит параллельно работать с YouTube Shorts и Reels.
Мифы и правда
-
Миф: TikTok полностью уйдёт из-под контроля Китая.
Правда: китайские инвесторы сохраняют менее 20% акций.
-
Миф: данные пользователей будут доступны китайским властям.
Правда: теперь хранение данных и контроль за ними переходят к Oracle в США.
-
Миф: алгоритм рекомендаций останется прежним.
Правда: американцы получат лицензионную копию, и она может работать немного иначе.
Два интересных факта
-
TikTok используют около 180 млн американцев — это почти половина населения США.
- Сделка TikTok стала одной из крупнейших в истории цифровых платформ, уступая лишь поглощению WhatsApp компанией Meta.
Исторический контекст
-
2020 год: администрация Трампа впервые заявила о возможной блокировке TikTok.
-
2021-2024 годы: судебные разбирательства и временные запреты так и не дали окончательного решения.
-
2025 год: подписание указа и заключение сделки с участием Oracle, Майкла Делла и Руперта Мердока.
