© flikr.com by Solen Feyissa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:51

Китайский дракон ослеплён: как TikTok вырвали из лап Пекина

Дональд Трамп одобрил сделку по продаже TikTok за 14 млрд долларов

Подписание указа президентом США Дональдом Трампом о передаче TikTok в руки американских владельцев стало событием, которое обсуждают не только в политике, но и в бизнес-среде. Эта история отражает пересечение интересов власти, технологий и огромного числа пользователей, для которых TikTok давно превратился в площадку общения, развлечения и даже заработка.

Сделка, в которую вовлечены ведущие компании США, обещает изменить правила игры в сфере цифровых платформ. При этом сам процесс сопровождался острыми дебатами о безопасности данных и суверенитете цифрового пространства.

Новый расклад в управлении TikTok

Согласно указу, американские инвесторы получают около 80% бизнеса TikTok на территории США. Китайская ByteDance и инвесторы из Китая сохранят менее 20%. Для надзора создаётся новый совет директоров из семи человек, среди которых шесть будут гражданами США. В совет войдут эксперты в области национальной и кибербезопасности.

Особое внимание уделено защите пользовательских данных. Oracle станет ключевым технологическим партнёром: компания предоставит облачные сервисы и будет курировать работу TikTok в США. Власти подчеркнули, что доступ китайской стороне к личной информации американцев полностью исключён.

"Отличные инвесторы. Крупнейшие. Больше не бывает", — сказал президент Дональд Трамп.

Помимо Oracle, среди владельцев окажутся медиа-магнат Руперт Мердок и глава Dell Computers Майкл Делл.

Сравнение: что было и что будет

Параметр До сделки (ByteDance) После сделки (американские инвесторы)
Контроль над бизнесом Китайская компания 80% у американских владельцев
Совет директоров Подконтролен Китаю 6 из 7 членов — граждане США
Доступ к данным Хранение в Китае Хранение в США (Oracle Cloud)
Алгоритм рекомендаций Полностью у ByteDance Лицензионная версия у США

Советы шаг за шагом: как бизнесу готовиться к новой версии TikTok

  1. Следить за политикой конфиденциальности: брендам стоит заранее изучить, какие новые условия будут касаться рекламы и таргетинга.

  2. Использовать облачные сервисы TikTok US для более безопасной интеграции с сайтами и магазинами.

  3. Перестроить рекламные кампании с учётом локальной модерации контента.

  4. Воспользоваться возможностями Oracle Cloud для хранения и анализа пользовательских данных.

А что если…

Если бы сделка не состоялась, TikTok в США был бы заблокирован. Это ударило бы по 180 млн пользователей и тысячам креаторов, которые зарабатывают на платформе. Альтернативой для них стали бы Instagram Reels или YouTube Shorts, но потеря сообщества и уникальной атмосферы TikTok была бы неизбежной.

Плюсы и минусы новой сделки

Плюсы Минусы
Сохранение TikTok в США Возможная политизация контента
Защита персональных данных Потенциальные ограничения алгоритма
Участие Oracle и других сильных игроков Опасность давления на авторов
Рост доверия среди пользователей Возможный рост цен на рекламу

FAQ

Сколько стоит сделка?
Сумма покупки составила около 14 млрд долларов, которые инвесторы из США вложат в TikTok.

Что лучше для бизнеса: TikTok или конкуренты?
TikTok по-прежнему остаётся самой быстрой платформой для охвата молодой аудитории, но для диверсификации стоит параллельно работать с YouTube Shorts и Reels.

Мифы и правда

  • Миф: TikTok полностью уйдёт из-под контроля Китая.
    Правда: китайские инвесторы сохраняют менее 20% акций.

  • Миф: данные пользователей будут доступны китайским властям.
    Правда: теперь хранение данных и контроль за ними переходят к Oracle в США.

  • Миф: алгоритм рекомендаций останется прежним.
    Правда: американцы получат лицензионную копию, и она может работать немного иначе.

Два интересных факта

  1. TikTok используют около 180 млн американцев — это почти половина населения США.

  2. Сделка TikTok стала одной из крупнейших в истории цифровых платформ, уступая лишь поглощению WhatsApp компанией Meta.

Исторический контекст

  • 2020 год: администрация Трампа впервые заявила о возможной блокировке TikTok.

  • 2021-2024 годы: судебные разбирательства и временные запреты так и не дали окончательного решения.

  • 2025 год: подписание указа и заключение сделки с участием Oracle, Майкла Делла и Руперта Мердока.

