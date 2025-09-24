Смена караула: кто теперь рулит TikTok — и будет ли ваш For You прежним
Американские власти наконец-то обозначили один из самых спорных пунктов в будущей сделке по TikTok: теперь ясно, что управление ключевым алгоритмом приложения будет сосредоточено в США. Белый дом подтвердил, что контроль за системой рекомендаций перейдет к американской компании Oracle, которая уже сотрудничала с TikTok по вопросам хранения данных. Этот шаг рассматривается как попытка снизить опасения в сфере национальной безопасности и показать пользователям, что их контент формируется внутри страны, а не за океаном.
Новый формат сделки
Согласно официальной информации, после заключения соглашения управление американским сегментом TikTok перейдет к новому консорциуму инвесторов. В него войдут Oracle, частная инвестиционная группа Silver Lake, а также ряд компаний, которые уже владеют долями в ByteDance. Состав совета директоров будет преимущественно американским, что и должно обеспечить контроль США над платформой. При этом китайская ByteDance сохранит менее 20% акций.
"Мы на 100% уверены, что сделка заключена", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.
Президент Дональд Трамп также упомянул, что среди новых владельцев могут появиться известные представители технологического и медиа-бизнеса — Майкл Делл, Лаклан и Руперт Мердоки. Однако в итоге, по данным источников CNN, инвестором станет корпорация Fox, а не отдельные члены семьи Мердок.
Алгоритм под контролем Oracle
Судьба алгоритма долгое время оставалась камнем преткновения. Именно он формирует уникальную ленту рекомендаций и делает TikTok столь популярным. Теперь ByteDance обязуется передать его копию новой американской компании. Алгоритм будет проверен и адаптирован под локальные данные пользователей, а Oracle получит задачу отслеживать корректность его работы. Это означает, что ByteDance не сможет вмешиваться в распределение контента для американцев.
Таблица "Сравнение"
|Вариант контроля
|До сделки
|После сделки
|Алгоритм
|Управлялся ByteDance из Китая
|Копия кода у американской группы, контроль Oracle
|Хранение данных
|Совместные решения
|Внутри США под контролем Oracle
|Состав владельцев
|ByteDance — полный контроль
|Американские инвесторы + ByteDance <20%
|Совет директоров
|Китайское влияние
|Большинство — американцы
Советы шаг за шагом: как изменится TikTok для пользователей
-
Обновить приложение после выхода новой версии. Возможен переход на отдельный клиент TikTok US.
-
Проверить настройки конфиденциальности: данные будут храниться на серверах внутри США.
-
Ожидать изменения в рекомендациях — алгоритм будет переобучен на локальных данных.
-
Пользоваться поддержкой внутри страны: Oracle обязуется обеспечивать стабильность работы и модерировать систему рекомендаций.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оставлять прежнюю версию TikTok без обновлений.
-
Последствие: возможны сбои в работе и утрата доступа к новым функциям.
-
Альтернатива: своевременно обновлять приложение из официальных магазинов App Store и Google Play.
-
Ошибка: использование сторонних приложений для обхода блокировок.
-
Последствие: риск утечки персональных данных.
-
Альтернатива: дождаться официального клиента TikTok US.
А что если…
А что если сделка не будет окончательно одобрена Китаем? Тогда платформа может оказаться в подвешенном состоянии: ByteDance продолжит управлять TikTok, но давление со стороны американских властей сохранится. Возможен даже запрет приложения на территории США, если стороны не придут к компромиссу.
Плюсы и минусы сделки
|Плюсы
|Минусы
|Усиление защиты данных пользователей
|Возможность появления нового приложения для американцев
|Контроль алгоритма в США
|ByteDance всё равно сохраняет долю
|Прозрачность для регулирующих органов
|Риск замедления работы из-за переобучения алгоритма
|Участие крупных инвесторов (Oracle, Silver Lake)
|Политическая напряжённость с Китаем
FAQ
Как выбрать приложение TikTok после сделки?
Пользователям будет предложено обновление. Возможно, понадобится скачать новый клиент TikTok US.
Сколько стоит участие в сделке для инвесторов?
По оценкам Белого дома, речь идёт о миллиардах долларов, но точные цифры не раскрываются.
Что лучше: старый TikTok или новый TikTok US?
С точки зрения безопасности и стабильности выгоднее пользоваться официальным американским вариантом. Он будет адаптирован под законы США и управляться местными компаниями.
Мифы и правда
-
Миф: алгоритм останется в Китае.
-
Правда: его копия будет передана американской стороне и контролироваться Oracle.
-
Миф: Белый дом получит "золотую акцию".
-
Правда: правительство США не будет владеть долей в компании.
-
Миф: сделка приведёт к блокировке TikTok.
-
Правда: цель сделки — сохранить работу приложения в США.
Три интересных факта
• Oracle давно сотрудничает с TikTok, обеспечивая хранение данных в США.
• ByteDance сохранит менее 20% акций, что символично для такой крупной платформы.
• Контроль над алгоритмом впервые в истории соцсетей официально передаётся другой стране.
Исторический контекст
-
2020 год — первые угрозы запрета TikTok в США из-за опасений безопасности.
-
2021 год — переговоры с Microsoft и Oracle о покупке американского сегмента.
-
2024 год — принят закон о запрете или продаже TikTok без передачи контроля над алгоритмом.
-
2025 год — Белый дом подтверждает сделку с Oracle и новыми инвесторами.
Перестановки в Oracle
Неожиданным фоном сделки стали кадровые изменения в Oracle. В понедельник компания объявила, что её многолетний CEO Сафра Кац покидает пост. Теперь управление делят два содиректора — Клей Магоуйрк и Майк Силика. Кац останется в совете директоров в качестве заместителя председателя. Этот шаг может укрепить её роль в совместном предприятии с TikTok, учитывая близкие отношения с администрацией Дональда Трампа.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru