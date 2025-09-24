Смена караула: кто теперь рулит TikTok — и будет ли ваш For You прежним

Американские власти наконец-то обозначили один из самых спорных пунктов в будущей сделке по TikTok: теперь ясно, что управление ключевым алгоритмом приложения будет сосредоточено в США. Белый дом подтвердил, что контроль за системой рекомендаций перейдет к американской компании Oracle, которая уже сотрудничала с TikTok по вопросам хранения данных. Этот шаг рассматривается как попытка снизить опасения в сфере национальной безопасности и показать пользователям, что их контент формируется внутри страны, а не за океаном.

Новый формат сделки

Согласно официальной информации, после заключения соглашения управление американским сегментом TikTok перейдет к новому консорциуму инвесторов. В него войдут Oracle, частная инвестиционная группа Silver Lake, а также ряд компаний, которые уже владеют долями в ByteDance. Состав совета директоров будет преимущественно американским, что и должно обеспечить контроль США над платформой. При этом китайская ByteDance сохранит менее 20% акций.

"Мы на 100% уверены, что сделка заключена", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Президент Дональд Трамп также упомянул, что среди новых владельцев могут появиться известные представители технологического и медиа-бизнеса — Майкл Делл, Лаклан и Руперт Мердоки. Однако в итоге, по данным источников CNN, инвестором станет корпорация Fox, а не отдельные члены семьи Мердок.

Алгоритм под контролем Oracle

Судьба алгоритма долгое время оставалась камнем преткновения. Именно он формирует уникальную ленту рекомендаций и делает TikTok столь популярным. Теперь ByteDance обязуется передать его копию новой американской компании. Алгоритм будет проверен и адаптирован под локальные данные пользователей, а Oracle получит задачу отслеживать корректность его работы. Это означает, что ByteDance не сможет вмешиваться в распределение контента для американцев.

Таблица "Сравнение"

Вариант контроля До сделки После сделки Алгоритм Управлялся ByteDance из Китая Копия кода у американской группы, контроль Oracle Хранение данных Совместные решения Внутри США под контролем Oracle Состав владельцев ByteDance — полный контроль Американские инвесторы + ByteDance <20% Совет директоров Китайское влияние Большинство — американцы

Советы шаг за шагом: как изменится TikTok для пользователей

Обновить приложение после выхода новой версии. Возможен переход на отдельный клиент TikTok US. Проверить настройки конфиденциальности: данные будут храниться на серверах внутри США. Ожидать изменения в рекомендациях — алгоритм будет переобучен на локальных данных. Пользоваться поддержкой внутри страны: Oracle обязуется обеспечивать стабильность работы и модерировать систему рекомендаций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставлять прежнюю версию TikTok без обновлений.

Последствие: возможны сбои в работе и утрата доступа к новым функциям.

Альтернатива: своевременно обновлять приложение из официальных магазинов App Store и Google Play.

Ошибка: использование сторонних приложений для обхода блокировок.

Последствие: риск утечки персональных данных.

Альтернатива: дождаться официального клиента TikTok US.

А что если…

А что если сделка не будет окончательно одобрена Китаем? Тогда платформа может оказаться в подвешенном состоянии: ByteDance продолжит управлять TikTok, но давление со стороны американских властей сохранится. Возможен даже запрет приложения на территории США, если стороны не придут к компромиссу.

Плюсы и минусы сделки

Плюсы Минусы Усиление защиты данных пользователей Возможность появления нового приложения для американцев Контроль алгоритма в США ByteDance всё равно сохраняет долю Прозрачность для регулирующих органов Риск замедления работы из-за переобучения алгоритма Участие крупных инвесторов (Oracle, Silver Lake) Политическая напряжённость с Китаем

FAQ

Как выбрать приложение TikTok после сделки?

Пользователям будет предложено обновление. Возможно, понадобится скачать новый клиент TikTok US.

Сколько стоит участие в сделке для инвесторов?

По оценкам Белого дома, речь идёт о миллиардах долларов, но точные цифры не раскрываются.

Что лучше: старый TikTok или новый TikTok US?

С точки зрения безопасности и стабильности выгоднее пользоваться официальным американским вариантом. Он будет адаптирован под законы США и управляться местными компаниями.

Мифы и правда

Миф: алгоритм останется в Китае.

Правда: его копия будет передана американской стороне и контролироваться Oracle.

Миф: Белый дом получит "золотую акцию".

Правда: правительство США не будет владеть долей в компании.

Миф: сделка приведёт к блокировке TikTok.

Правда: цель сделки — сохранить работу приложения в США.

Три интересных факта

• Oracle давно сотрудничает с TikTok, обеспечивая хранение данных в США.

• ByteDance сохранит менее 20% акций, что символично для такой крупной платформы.

• Контроль над алгоритмом впервые в истории соцсетей официально передаётся другой стране.

Исторический контекст

2020 год — первые угрозы запрета TikTok в США из-за опасений безопасности. 2021 год — переговоры с Microsoft и Oracle о покупке американского сегмента. 2024 год — принят закон о запрете или продаже TikTok без передачи контроля над алгоритмом. 2025 год — Белый дом подтверждает сделку с Oracle и новыми инвесторами.

Перестановки в Oracle

Неожиданным фоном сделки стали кадровые изменения в Oracle. В понедельник компания объявила, что её многолетний CEO Сафра Кац покидает пост. Теперь управление делят два содиректора — Клей Магоуйрк и Майк Силика. Кац останется в совете директоров в качестве заместителя председателя. Этот шаг может укрепить её роль в совместном предприятии с TikTok, учитывая близкие отношения с администрацией Дональда Трампа.