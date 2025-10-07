Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 16:37

Америка чуть не осталась без танцев и мемов: как Трамп выторговал жизнь TikTok

Дональд Трамп заявил, что спас TikTok от блокировки в США

Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания, заявив, что именно он спас TikTok от блокировки в США. В новом ролике, опубликованном в самой соцсети, политик напомнил пользователям, что без его вмешательства платформа могла бы прекратить работу на территории страны.

"Всем молодым людям TikTok: я спас TikTok. Так что вы в большом долгу передо мной. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете, и когда-нибудь один из вас будет сидеть прямо здесь, за этим столом, и тоже будет отлично выполнять свою работу", — заявил президент США Дональд Трамп.

Как Трамп "спас" TikTok

25 сентября глава Белого дома подписал указ, который разрешил американским корпорациям взять под контроль национальную версию TikTok. Благодаря этому шагу платформа сохранила возможность работать в стране, избежав угрозы полной блокировки.

В соответствии с документом, инвесторы из США получили право управлять лицензией на рекомендательный алгоритм — ту самую технологию, благодаря которой TikTok подбирает контент под интересы пользователей. Сделка оценивается в 14 миллиардов долларов.

Американские компании смогут контролировать данные пользователей и алгоритмы рекомендаций, что, по мнению администрации, исключает "вмешательство извне" и защищает национальную безопасность.

Почему TikTok оказался под угрозой

Опасения США связаны с тем, что приложение принадлежит китайской компании ByteDance. Вашингтон неоднократно заявлял, что TikTok может передавать данные пользователей в Китай, а его алгоритмы способны влиять на общественное мнение и даже политику.

В 2020 году разговоры о возможной блокировке TikTok уже звучали, но тогда ограничения не были реализованы. На этот раз Белый дом настоял на жестких мерах — либо передача контроля американским компаниям, либо запрет на использование сервиса на территории США.

Кто управляет TikTok в США

Согласно плану, контроль над американским сегментом платформы получат несколько крупных корпораций. Среди них — инвестиционные фонды и IT-компании, обладающие опытом в сфере цифровой безопасности и управления данными. Именно они будут отвечать за лицензирование и эксплуатацию технологии рекомендаций.

Этот шаг должен гарантировать, что американская версия TikTok будет работать независимо от китайского влияния и соответствовать требованиям национальной безопасности США.

Сравнение с другими платформами

Платформа Страна происхождения Контроль над данными Рекомендательный алгоритм
TikTok (США) Китай / США Американские инвесторы Лицензированная копия под контролем США
YouTube США Контроль Google Проприетарный
WeChat Китай Контроль Tencent Китайский алгоритм

Что изменится для пользователей

Для обычных пользователей TikTok перемены почти незаметны. Приложение продолжит работать как прежде, а интерфейс и функции останутся прежними. Основные изменения касаются инфраструктуры и управления данными — теперь они будут храниться на серверах, находящихся на территории США.

Это должно повысить доверие к платформе со стороны властей и пользователей, обеспокоенных вопросами приватности.

А что если бы TikTok всё же запретили?

Если бы TikTok не удалось "спасти", последствия были бы ощутимыми как для создателей контента, так и для рекламодателей. Миллионы блогеров потеряли бы основную площадку для продвижения, а компании — эффективный инструмент маркетинга.

Американские аналоги, такие как YouTube Shorts и другие, получили бы резкий рост аудитории, но не смогли бы полностью заменить формат TikTok, основанный на уникальных алгоритмах и коротком вирусном контенте.

Плюсы и минусы сделки

Плюсы Минусы
Сохранение TikTok в США Возможный контроль государства над алгоритмами
Защита пользовательских данных Риск замедления обновлений из-за бюрократии
Рост доверия к платформе Вероятное подорожание рекламы
Новые инвестиции в ИИ и технологии рекомендаций Потенциальные конфликты с ByteDance

Часто задаваемые вопросы

Почему США вмешались в работу TikTok?
Из-за опасений по поводу национальной безопасности и возможной передачи данных китайскому правительству.

Кто теперь владеет TikTok в США?
Контроль перешёл к группе американских инвесторов, получивших лицензию на использование алгоритмов.

Изменится ли приложение для пользователей?
Нет, визуально и функционально TikTok останется тем же. Изменения касаются лишь управления и инфраструктуры.

Может ли TikTok снова оказаться под угрозой?
Если американские власти сочтут, что компания нарушает условия сделки, возможны новые проверки или ограничения.

Зачем Трамп напомнил об этом сейчас?
Вероятно, политик стремится укрепить позиции среди молодых избирателей, для которых TikTok стал одной из главных платформ общения.

Мифы и правда

Миф: TikTok полностью принадлежит США.
Правда: основная компания ByteDance по-прежнему контролирует глобальную версию, а американская структура лишь управляет локальной лицензией.

Миф: после сделки TikTok стал безопасным навсегда.
Правда: вопросы к сбору и использованию данных остаются, и контроль со стороны властей продолжается.

Миф: алгоритм TikTok теперь уникален для США.
Правда: используется адаптированная копия оригинального алгоритма под местное регулирование.

Исторический контекст

2020 год стал первым, когда США открыто пригрозили блокировкой TikTok. Тогда Трамп подписал распоряжение о передаче контроля американской стороне, но из-за судебных разбирательств реализация была приостановлена.

В 2023 году разговоры о блокировке возобновились — уже при другой администрации, однако окончательная модель взаимодействия с ByteDance сложилась только осенью 2025 года.

Интересные факты

  1. По данным Sensor Tower, TikTok в США загружен более 150 миллионов раз.

  2. Средний пользователь проводит в приложении около 55 минут в день.

  3. После заявления Трампа количество просмотров ролика с его участием превысило 20 миллионов за сутки.

