Олег Белов Опубликована сегодня в 10:34

Из 32 стран в миллиарды: как TikTok стал главным приложением поколения

TikTok сообщил о 200 млн пользователей в Европе

Каждый третий европеец заходит в TikTok хотя бы раз в месяц. В пятницу компания объявила, что число её пользователей в Европе превысило 200 миллионов человек.

Рост и масштабы

  • Год назад аудитория TikTok на континенте составляла 175 млн в 32 странах.

  • Сегодня приложение, принадлежащее китайскому гиганту ByteDance, имеет более 1 млрд пользователей по всему миру.

  • Основная аудитория — подростки, для которых TikTok стал главным приложением для общения и развлечения.

Давление регуляторов

Бурный рост сопровождается жёстким контролем.

  • В мае ведущий европейский регулятор по защите данных оштрафовал TikTok на 530 млн евро за нарушения конфиденциальности.

  • В США президент Дональд Трамп добивается продажи американских активов TikTok, считая компанию угрозой.

Финансовый контекст

ByteDance готовится к крупному выкупу акций у сотрудников, что поднимет её оценку выше 330 млрд долларов. Это станет одним из крупнейших частных переоценок в истории технологических компаний.

