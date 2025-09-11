Из 32 стран в миллиарды: как TikTok стал главным приложением поколения

Каждый третий европеец заходит в TikTok хотя бы раз в месяц. В пятницу компания объявила, что число её пользователей в Европе превысило 200 миллионов человек.

Рост и масштабы

Год назад аудитория TikTok на континенте составляла 175 млн в 32 странах.

Сегодня приложение, принадлежащее китайскому гиганту ByteDance , имеет более 1 млрд пользователей по всему миру .

Основная аудитория — подростки, для которых TikTok стал главным приложением для общения и развлечения.

Давление регуляторов

Бурный рост сопровождается жёстким контролем.

В мае ведущий европейский регулятор по защите данных оштрафовал TikTok на 530 млн евро за нарушения конфиденциальности.

В США президент Дональд Трамп добивается продажи американских активов TikTok, считая компанию угрозой.

Финансовый контекст

ByteDance готовится к крупному выкупу акций у сотрудников, что поднимет её оценку выше 330 млрд долларов. Это станет одним из крупнейших частных переоценок в истории технологических компаний.