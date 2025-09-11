Из 32 стран в миллиарды: как TikTok стал главным приложением поколения
Каждый третий европеец заходит в TikTok хотя бы раз в месяц. В пятницу компания объявила, что число её пользователей в Европе превысило 200 миллионов человек.
Рост и масштабы
-
Год назад аудитория TikTok на континенте составляла 175 млн в 32 странах.
-
Сегодня приложение, принадлежащее китайскому гиганту ByteDance, имеет более 1 млрд пользователей по всему миру.
-
Основная аудитория — подростки, для которых TikTok стал главным приложением для общения и развлечения.
Давление регуляторов
Бурный рост сопровождается жёстким контролем.
-
В мае ведущий европейский регулятор по защите данных оштрафовал TikTok на 530 млн евро за нарушения конфиденциальности.
-
В США президент Дональд Трамп добивается продажи американских активов TikTok, считая компанию угрозой.
Финансовый контекст
ByteDance готовится к крупному выкупу акций у сотрудников, что поднимет её оценку выше 330 млрд долларов. Это станет одним из крупнейших частных переоценок в истории технологических компаний.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru