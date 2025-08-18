Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:15

От абсурдного "скибиди" до образа "традвайф": как интернет переписал Кембриджский словарь

В Кембриджский словарь вошли термины из TikTok и интернет-культуры

Казалось бы, что может объединять мемы, домашний уют и цифровые уловки для работы? Оказывается, всё это теперь — часть официального английского языка. Кембриджский словарь вновь пополнился словами, которые появились благодаря интернет-культуре и в первую очередь TikTok.

Язык TikTok и "скибиди"

Одним из ярких новичков стал "скибиди" (skibidi). Значения у него зависят от ситуации: это может быть "круто", "плохо" или просто шутливое междометие. В словаре приводятся примеры: "Какого скибиди ты делаешь?" или ""Скибиди, скибиди, скибиди", — напевал себе под нос семилетний мальчик, ведя футбольный мяч". Всплеск популярности этого слова во многом связан с вирусными роликами, где оно использовалось как абсурдный элемент юмора.

"Делулу" как новое определение иллюзий

Слово "делулу" (delulu) пришло от английского delusional — "иллюзорный". Оно описывает ситуации, когда человек верит в то, что не имеет под собой реальной основы.

"Если ты на концерте стоишь в самом конце зала, но уверен, что айдол установил с тобой зрительный контакт… тебя могут назвать "делулу"", — объясняют составители словаря.

Само слово особенно прижилось в фан-сообществах K-pop.

"Традвайф" и возвращение к традициям

Не обошлось и без социальных феноменов. "Традвайф" (tradwife, от traditional wife — "традиционная жена") — это образ жизни, который некоторые инфлюэнсеры превращают в контент.

"Традвайф — это не просто домохозяйки, но и блогеры, монетизирующие такой контент", — отмечается в словаре.

Кроме того, отмечается интерес поколения Z к материалам о традвайф: молодая аудитория активно обсуждает и критикует эту модель.

Новые слова о технологиях и офисной культуре

В списке обновлений есть и другие любопытные термины. Так, broligarchy обозначает группу сверхбогатых мужчин из технологической сферы, стремящихся к политическому влиянию. А mouse jiggler — это небольшое устройство или программа, имитирующая движение мышки, чтобы компьютер не переходил в режим сна. В эпоху удалёнки этот гаджет стал символом хитрых приёмов работников.

