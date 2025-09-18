Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flikr.com by Solen Feyissa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:17

Из Мадрида в Вашингтон: TikTok может стать разменной монетой в большой политике

США и Китай согласовали рамки сделки по TikTok — вопрос решат лидеры стран

США и Китай снова оказались в центре внимания мировой аудитории: на этот раз из-за судьбы TikTok. Переговоры в Мадриде между представителями двух стран завершились предварительной договоренностью, но финальная точка будет поставлена лишь после телефонного разговора Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Вопрос стоит остро: сохранится ли TikTok в США или его все же постигнет блокировка.

Почему TikTok оказался под угрозой

Причина конфликта проста — вопросы национальной безопасности и контроля над данными американских пользователей. Вашингтон неоднократно заявлял, что алгоритмы TikTok могут использоваться Пекином для влияния и сбора информации. Китай, напротив, настаивает на сохранении идентичности платформы и подчеркивает ее культурную и технологическую ценность.

По словам министра финансов США, сама угроза блокировки к 17 сентября стала переломным моментом, подтолкнувшим китайскую сторону к переговорам. Теперь стороны ищут баланс между безопасностью и сохранением привлекательности сервиса.

Сравнение подходов США и Китая

Позиция США Китай
Главная цель Гарантии безопасности, контроль над данными Сохранение бренда и алгоритмов
Возможные уступки Отсрочка блокировки на 90 дней Передача лицензий на часть технологий
Политический акцент Одобрение Конгресса, защита молодежи Поддержка национальной идентичности TikTok

Что планируют лидеры

Предстоящий разговор Трампа и Си станет решающим. Согласованные в Мадриде рамки сделки пока держатся в секрете. Неизвестно и то, сохранит ли китайская сторона долю в американских активах TikTok. Именно этот пункт, по словам Трампа, станет центральным в его диалоге с председателем КНР.

В то же время китайские представители допустили возможность передачи США части интеллектуальных прав, включая лицензию на алгоритм рекомендаций — сердце платформы. Это может стать компромиссным решением, но пока никаких подтверждений нет.

Советы шаг за шагом: как пользователям подготовиться

  1. Следить за новостями о переговорах, чтобы заранее понимать, будут ли ограничения.

  2. Сохранять свои видео и архивы на устройствах или в облаке.

  3. Изучать альтернативные сервисы коротких видео (YouTube Shorts, Instagram Reels), чтобы не терять аудиторию.

  4. Использовать VPN-сервисы в случае частичных ограничений (с учетом местного законодательства).

  5. Обратить внимание на правила конфиденциальности: какие данные собирают платформы и как их используют.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полное игнорирование угрозы блокировки.
    Последствие: потеря аккаунта и контента.
    Альтернатива: заранее экспортировать ролики в галерею смартфона.

  • Ошибка: ставить все усилия на одну платформу.
    Последствие: потеря подписчиков при ограничении TikTok.
    Альтернатива: развивать каналы на YouTube Shorts или Telegram-каналах.

  • Ошибка: использование непроверенных приложений-заменителей.
    Последствие: риск утечки данных и вирусов.
    Альтернатива: выбирать официальные сервисы Google, Meta или локальные платформы.

А что если TikTok уйдет из США?

Если платформа все-таки будет заблокирована, американский рынок ждут перемены. Компании-конкуренты вроде Meta или Google получат миллионы новых пользователей. Для блогеров это станет испытанием: им придется искать новые площадки для заработка и поддержания контакта с аудиторией.

С другой стороны, блокировка TikTok может усилить напряжение в отношениях США и Китая и сорвать планы по проведению двусторонней встречи лидеров осенью.

Плюсы и минусы возможной сделки

Плюсы Минусы
Сохранение TikTok для американской аудитории Передача части технологий США
Укрепление диалога между странами Усиление политического давления на Пекин
Возможность для бизнеса и блогеров продолжать работу Сохранение неопределенности вокруг доли Китая в TikTok
Отсутствие прямой блокировки Вероятность повторения кризиса в будущем

FAQ

Как выбрать альтернативу TikTok?
Лучше всего рассмотреть крупные платформы с развитой монетизацией и широкой аудиторией — YouTube Shorts, Instagram Reels, Triller.

Сколько стоит реклама на TikTok в США?
Стоимость зависит от формата и охвата. Минимальные бюджеты стартуют от нескольких сотен долларов за кампанию.

Что лучше: ждать решения или сразу переходить на другие сервисы?
Оптимально совмещать: сохранить активность на TikTok, но параллельно развивать аудиторию на YouTube Shorts и Instagram Reels.

Мифы и правда

  • Миф: TikTok полностью контролируется китайским правительством.
    Правда: платформа принадлежит компании ByteDance, но именно доступ к данным вызывает подозрения Вашингтона.

  • Миф: блокировка TikTok решит все проблемы безопасности.
    Правда: угрозы связаны не только с TikTok, но и с другими приложениями, которые собирают данные.

  • Миф: TikTok одинаково популярен во всем мире.
    Правда: платформа лидирует среди молодежи в США, Европе и Азии, но в некоторых странах ее аудитория минимальна.

Интересные факты

• TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире в 2020 году.
• Более 60% американских пользователей TikTok — молодежь до 25 лет.
• Алгоритм рекомендаций TikTok анализирует сотни сигналов — от времени просмотра до типа музыки.

Исторический контекст

  1. 2019 год — США впервые подняли вопрос о рисках TikTok.

  2. 2020 год — Дональд Трамп потребовал продажи американских активов TikTok.

  3. 2023 год — в Конгрессе обсуждался законопроект о запрете TikTok.

  4. 2025 год — Мадридские переговоры и шанс на новую сделку.

