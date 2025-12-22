Тихий декабрьский сценарий: погода в Приморье пошла по ровной линии

В Приморском крае в воскресенье, 22 декабря, установилась спокойная зимняя погода под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Осадки не прогнозируются, температурный фон остается устойчиво низким, характерным для конца декабря. Об этом сообщает ДВ — РОСС со ссылкой на Примпогоду.

Погода во Владивостоке

Во Владивостоке сегодня ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренной силы, без резких порывов. Утром температура воздуха опускалась до -12…-14°С, а в дневные часы составит -6…-8°С.

Такие условия создают комфортную для зимы обстановку без снегопадов и метелей, однако прохладный ветер может усиливать ощущение холода.

Обстановка по Приморскому краю

В целом по Приморью погоду определяет область повышенного атмосферного давления. Осадки в течение дня не ожидаются. Ветер западный и юго-западный умеренный, на побережье местами усиливается до сильного.

Температурный фон по региону варьируется в пределах от -4 до -15°С, в зависимости от района и времени суток.

Уссурийск и Находка

В Уссурийске также сохранится небольшая облачность без осадков. Ветер слабый до умеренного. Утром температура воздуха составляла -19…-21°С, днем ожидается повышение до -5…-7°С.

В Находке прогнозируется аналогичная погода — небольшая облачность и отсутствие осадков. Ветер северо-западный, умеренный, местами сильный. Утром столбики термометров показывали -11…-13°С, в дневные часы температура поднимется до -4…-6°С.