Инсульт
Инсульт
© Freepik by peoplecreations is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:30

Тихие инсульты крадут память и внимание: почему их невозможно заметить вовремя

Тихие инсульты можно предотвратить контролем давления и холестерина — Раджив Падманабхан

Инсульт чаще всего ассоциируется с внезапной потерей речи, движений или зрения. Но существует и другая форма — так называемые "тихие инсульты". Они протекают без ярких симптомов, поэтому часто остаются незамеченными. Однако их последствия могут быть не менее серьёзными: постепенное ухудшение памяти, снижение когнитивных функций и развитие сосудистой деменции.

По словам невролога Раджива Падманабхана, такие инсульты происходят из-за нарушения кровоснабжения определённых участков мозга, которые не отвечают за жизненно важные функции вроде речи или движения.

Сравнение

Тип инсульта Симптомы Последствия Обнаружение
Обычный нарушение речи, паралич, потеря сознания инвалидизация, высокий риск смерти заметен сразу, подтверждается КТ/МРТ
"Тихий" изменения характера, проблемы с памятью, равновесием когнитивные нарушения, деменция выявляется только при МРТ/КТ

Советы шаг за шагом

  1. Контролируйте артериальное давление — регулярные измерения и приём препаратов по назначению врача.

  2. Обследуйтесь на наличие апноэ во сне, если наблюдаются паузы дыхания ночью или сильный храп.

  3. Следите за уровнем холестерина и сахара в крови.

  4. Регулярно проходите обследование сердца при подозрении на аритмию.

  5. Ведите здоровый образ жизни: отказ от курения, умеренные физические нагрузки, управление стрессом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: списывать проблемы с памятью на возраст.
    Последствие: позднее выявление инсульта и риск деменции.
    Альтернатива: пройти обследование у невролога и сделать МРТ.

  • Ошибка: игнорировать храп и апноэ во сне.
    Последствие: многократное повышение риска инсульта.
    Альтернатива: лечение у сомнолога, использование СиПАП-терапии.

  • Ошибка: не контролировать давление и холестерин.
    Последствие: повреждение сосудов и новые инсульты.
    Альтернатива: регулярные анализы и профилактическая терапия.

А что если…

А что если серия "тихих" инсультов останется незамеченной? В этом случае через годы они могут привести к сосудистой деменции — состоянию, при котором снижаются память, способность к планированию и ориентация в пространстве.

Плюсы и минусы профилактики

Подход Плюсы Минусы
Контроль давления снижает риск инсульта и инфаркта требует дисциплины
Отказ от курения улучшает сосудистое здоровье может быть трудно отказаться
Физическая активность поддерживает мозг и сердце нужна регулярность
Игнорирование профилактики не требует усилий высокий риск инсульта

FAQ

Можно ли почувствовать "тихий" инсульт?
Чаще всего — нет. Симптомы маскируются под усталость или старение.

Как его диагностировать?
Только с помощью МРТ или КТ, которые выявляют повреждения мозга.

Кто в группе риска?
Люди с гипертонией, аритмией, высоким холестерином, а также курильщики и пациенты с апноэ во сне.

Мифы и правда

  • Миф: инсульт всегда проявляется параличом или нарушением речи.
    Правда: "тихие" инсульты часто протекают без заметных симптомов.

  • Миф: проблемы с памятью — это всегда возраст.
    Правда: они могут быть признаком скрытых инсультов.

  • Миф: профилактика не влияет на риск.
    Правда: контроль давления, холестерина и отказ от курения значительно снижают вероятность инсульта.

Исторический контекст

  1. Впервые термин "немой инсульт" начали активно использовать в середине XX века, когда МРТ стало доступным для диагностики.

  2. В 1970–1980-е годы исследования показали, что до 25% пожилых людей имеют следы перенесённых "тихих" инсультов.

  3. Сегодня такие инсульты рассматриваются как предвестники сосудистой деменции и важный объект профилактической медицины.

Три интересных факта

  1. Каждый десятый человек старше 60 лет может иметь следы "тихого" инсульта на МРТ.

  2. Серия таких инсультов повышает риск развития деменции в 2-3 раза.

  3. Даже один "тихий" инсульт увеличивает вероятность повторного инсульта с выраженными симптомами.

