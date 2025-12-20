Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
тигр
тигр
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Происшествия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:24

Тигр рядом с домами: жизнь в Андреевке пошла по сценарию ночного кошмара людей

Амурский тигр вышел к жилым домам в селе Андреевка Приморья – администрация Хасанского округа

Появление дикого хищника вблизи жилых домов стало поводом для усиленных мер безопасности в одном из населённых пунктов Приморья. Власти и экстренные службы были вынуждены оперативно реагировать, чтобы не допустить угрозы для людей. Об этом сообщает ДВ — РОСС со ссылкой на администрацию Хасанского округа.

Выход тигра в село и действия экстренных служб

В селе Андреевка несколько дней назад был замечен амурский тигр. Информация о выходе хищника в границы населённого пункта поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу в среду, 17 декабря. Сообщение сразу передали в охотнадзор и правоохранительные органы.

Сотрудники ОМВД "Хасанский" незамедлительно выехали на место. До прибытия специалистов охотнадзора полиция обеспечивала охрану территории, используя сирены и проблесковые маячки. Таким образом хищника пытались отпугнуть и не допустить его приближения к жилым домам.

Дежурства и дополнительные меры безопасности

После стабилизации ситуации специалисты охотнадзора и общественные инспекторы организовали постоянные дежурства. Их задача — контролировать обстановку и оперативно реагировать на возможное повторное появление тигра вблизи села.

Администрация Хасанского округа сформировала две рабочие группы из числа общественных инспекторов. Кроме того, были закуплены свето-шумовые средства, предназначенные для отпугивания хищников и снижения рисков для местных жителей.

Запрос на отлов хищника

Власти района направили официальный запрос в Росприроднадзор с просьбой об изъятии амурского тигра. Эта мера рассматривается как необходимая для предотвращения повторных выходов животного к людям и обеспечения безопасности в Андреевке.

В администрации подчёркивают, что ситуация находится под контролем, а все действия координируются между экстренными службами и профильными ведомствами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В парке 18.12.2025 в 16:02
В Красноярском крае костёр вышел из-под контроля — дальше произошло самое странное

Туристы на снегоходах устроили пожар в парке "Ергаки", не стали звать помощь и уехали, оставив возгорание инспекторам.

Читать полностью » Хлопок бытового газа в доме Белгородской области травмировал женщину — СК РФ 18.12.2025 в 12:08
Дом, который взорвался тишиной: хлопок газа в белгородском селе отправил девушку в больницу

В Белгородской области хлопок бытового газа в частном доме привёл к травмам 20-летней женщины, следственные органы проводят проверку.

Читать полностью » Таджикистан призвал РФ к объективному расследованию убийства ребёнка - Ховар 18.12.2025 в 11:37
Расследование под пристальным взглядом: убийство школьника обсуждают на уровне Совбеза

Таджикистан требует прозрачное расследование трагедии в Москве, где погиб школьник, что вызывает общественный резонанс и вопросы о безопасности и двусторонних отношениях.

Читать полностью » Air India случайно нашла потерянный 13 лет назад Boeing — The Sun 18.12.2025 в 8:33
Пропавший лайнер всплыл благодаря счёту за парковку — бухгалтерия Air India в шоке

Самолёт, пропавший из документов Air India более десяти лет назад, обнаружился в аэропорту Калькутты — теперь перевозчику грозит крупный штраф.

Читать полностью » Сотрудницу тюрьмы Белмарш судят за роман с заключенным — Daily Star 18.12.2025 в 8:14
Служебный роман может закончиться тюрьмой: почему строго судют сотрудницу за связь с заключённым

Сотрудницу тюрьмы Белмарш судят из-за романа с заключённым: часть обвинений защита отбила, но женщине всё ещё грозит срок.

Читать полностью » В Иркутской области микроавтобус с рабочими врезался в автобетоносмеситель — ТАСС 18.12.2025 в 7:38
Стояла посреди трассы — и дождалась удара: авария с рабочими вскрыла опасную цепочку ошибок

В Иркутской области микроавтобус с работниками врезался в стоящий на дороге автобетоносмеситель — пострадали 11 человек, начата проверка.

Читать полностью » Air India обнаружила Boeing 737-200, числившийся пропавшим 13 лет, на стоянке аэропорта Калькутты — The Sun 17.12.2025 в 19:37
История из Индии, от которой теряешь дар речи: пассажирский самолёт спустя 13 лет нашли там, где никто и не думал искать

Air India внезапно "нашла" пропавший 13 лет назад Boeing: самолет все это время стоял в аэропорту и принес компании крупный счет.

Читать полностью » В школе в Горках-2 ранее уже было нападение с ножом, но меры безопасности не ввели — Осторожно, новости 17.12.2025 в 17:36
Нож уже появлялся в этой школе: что скрывали до трагедии в Одинцово

В школе, где погиб четвероклассник, ранее уже было нападение с ножом, но никаких мер безопасности так и не приняли.

Читать полностью »

Новости
Наука
Неизвестный вид кальмара обнаружили в зоне добычи полезных ископаемых — Мехия-Саенс
Общество
Мошенники под видом новогодних выплат выманивают данные карт – Иван Курбаков
Красота и здоровье
Прокуратура начала проверку из-за сообщений о туберкулёзе у школьников – PrimaMedia
Общество
В Приморье возбудили дело после хищения 1,6 млн рублей через банковскую схему – прокуратура
Красота и здоровье
Диетолог рекомендовала начинать новогодний ужин с овощных закусок – Ольга Ямилова
Питомцы
Дегу устраивают песочные ванны как шиншиллы — эксперты
Красота и здоровье
Птичий грипп A H5N1 рассматривают как потенциальную угрозу пандемии – Елена Малинникова
Экономика
Состав ЦИК России обновят в 2026 году с возможной ротацией до семи членов – ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet