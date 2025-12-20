Тигр рядом с домами: жизнь в Андреевке пошла по сценарию ночного кошмара людей

Появление дикого хищника вблизи жилых домов стало поводом для усиленных мер безопасности в одном из населённых пунктов Приморья. Власти и экстренные службы были вынуждены оперативно реагировать, чтобы не допустить угрозы для людей. Об этом сообщает ДВ — РОСС со ссылкой на администрацию Хасанского округа.

Выход тигра в село и действия экстренных служб

В селе Андреевка несколько дней назад был замечен амурский тигр. Информация о выходе хищника в границы населённого пункта поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу в среду, 17 декабря. Сообщение сразу передали в охотнадзор и правоохранительные органы.

Сотрудники ОМВД "Хасанский" незамедлительно выехали на место. До прибытия специалистов охотнадзора полиция обеспечивала охрану территории, используя сирены и проблесковые маячки. Таким образом хищника пытались отпугнуть и не допустить его приближения к жилым домам.

Дежурства и дополнительные меры безопасности

После стабилизации ситуации специалисты охотнадзора и общественные инспекторы организовали постоянные дежурства. Их задача — контролировать обстановку и оперативно реагировать на возможное повторное появление тигра вблизи села.

Администрация Хасанского округа сформировала две рабочие группы из числа общественных инспекторов. Кроме того, были закуплены свето-шумовые средства, предназначенные для отпугивания хищников и снижения рисков для местных жителей.

Запрос на отлов хищника

Власти района направили официальный запрос в Росприроднадзор с просьбой об изъятии амурского тигра. Эта мера рассматривается как необходимая для предотвращения повторных выходов животного к людям и обеспечения безопасности в Андреевке.

В администрации подчёркивают, что ситуация находится под контролем, а все действия координируются между экстренными службами и профильными ведомствами.