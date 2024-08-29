На Ямайке огромная акула откусила голову школьнику

26 августа на Ямайке огромная акула напала на 16-летнего школьника, занимавшегося подводной охотой. Хищница откусила мальчику голову, пишет Jamaica Observer.

Джамари Рид отправился на подводную охоту утром и не вернулся. На следующий день водолазы обнаружили в океане тело без головы и одной руки. Позже было установлено, что останки принадлежат Риду.

По рассказам водолазов, рядом с телом плавала крупная тигровая акула.

«Все рыбаки отправились туда. Они увидели большую акулу, когда ныряли, чтобы поднять его. Они стреляли в нее, но не попали», - рассказал один из участников поисков.

Отец мальчика признался, что у него часто были конфликты с сыном из-за его опасного увлечения. По словам мужчины, Джамари занимался подводной охотой просто ради развлечения.

"Это была просто охота ради охоты. Представляете?» - посетовал он.

Это первый случай смертельной атаки акулы на человека в этих водах за долгое время, рассказал президент общества рыбаков прихода Трелони Фриц Кристи. Скорее всего, хищница приплыла к побережью вслед за круизным лайнером, предположил он.

Тигро́вая аку́ла, или леопардовая акула (лат. Galeocerdo cuvier) - единственный представитель хрящевых рыб одноимённого рода семейства серых акул (Carcharhinidae) отряда кархаринообразных (Carcharhiniformes). Один из наиболее распространённых видов акул на Земле.

Фото: Flickr/Tony Hisgett (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).