Четырехлапый питомец, найденный у мужчины без соответствующих документов, передан в надежные руки

В Москве у мужчины без соответствующих разрешений изъяли месячного тигренка, который был найден в специальной переноске при проверке автомобиля сотрудниками ГАИ. Тигренок, установлено, что это самец, передан в Центр реабилитации диких животных.
Мужчина утверждал, что нашел тигренка на дороге и взял его с собой.
Сейчас проводится проверка по факту перевозки дикого животного. Тигры включены в Конвенцию СИТЕС, регулирующую международную торговлю видами, находящимися под угрозой исчезновения.
Ранее сообщалось о задержании мужчины с тигренком без документов.
Фото: commons.wikimedia.org/Shahzaib Damn Cruze (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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