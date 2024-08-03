Четырехлапый питомец, найденный у мужчины без соответствующих документов, передан в надежные руки

Изъятого у мужчины в Москве тигренка передали в Центр реабилитации диких животных

В Москве у мужчины без соответствующих разрешений изъяли месячного тигренка, который был найден в специальной переноске при проверке автомобиля сотрудниками ГАИ. Тигренок, установлено, что это самец, передан в Центр реабилитации диких животных.

Мужчина утверждал, что нашел тигренка на дороге и взял его с собой.

Сейчас проводится проверка по факту перевозки дикого животного. Тигры включены в Конвенцию СИТЕС, регулирующую международную торговлю видами, находящимися под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось о задержании мужчины с тигренком без документов.

Фото: commons.wikimedia.org/Shahzaib Damn Cruze (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)