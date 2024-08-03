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В Москве задержан мужчина с тигренком без соответствующих документов
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В Москве задержали мужчину с четвероногим детенышем без необходимых документов

В Москве задержан мужчина с тигренком без соответствующих документов

Мужчина был задержан в Москве с тигренком без необходимых документов на его владение. По данному инциденту ведется проверка законности приобретения и содержания животного, как сообщило прокуратурское управление города.

Животное впервые обнаружили в продуктовом магазине района Раменки, после чего о нем стало известно местной природоохранной прокуратуре. Отсутствие у хозяина документов выяснилось при его очередной попытке перевезти тигренка, что привело к его задержанию.

Детеныш тигра будет передан в реабилитационный центр для диких животных для оценки его состояния и последующего содержания. Межрайонная природоохранная прокуратура продолжает контролировать расследование обстоятельств, связанных с приобретением, содержанием и транспортировкой молодого хищника.

Тигры находятся в списке животных, защищенных международной конвенцией СИТЕС, направленной на охрану исчезающих видов дикой флоры и фауны.

Фото: commons.wikimedia.org/Dashanasha2206 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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