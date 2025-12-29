Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:21

Секрет выживания в джунглях не в оружии, а в друге: история, которая впечатлила даже бывалых

Коллега спас ловца крабов от тигра ударом палки — The Telegraph India

Встреча с бенгальским тигром в Сундарбане часто заканчивается трагически, но в этот раз судьбу человека решил один быстрый удар палкой. Об этом сообщает The Telegraph India, рассказывая о нападении хищника на ловцов крабов в мангровых лесах на востоке Индии. 42-летний Шьямапад Шил выжил благодаря другу, который сумел отбить мужчину у тигра и вернуть его в лодку.

Резкий поворот и тигр на берегу

По данным издания, инцидент произошёл 21 декабря. Шьямапад Шил вместе с двумя друзьями отправился ловить крабов в мангровый лес Сундарбан. Мужчины плыли вдоль берега на лодке и проверяли ловушки, когда судно вошло в резкий поворот. Течение вынесло их ближе к суше — именно в этот момент из зарослей выскочил бенгальский тигр.

Хищник выбрал целью именно Шила. Он схватил мужчину зубами за бок и вытащил на берег. Как отмечает The Telegraph India, тигр собирался утащить добычу в лес, что обычно означает для человека крайне низкие шансы на спасение. Однако нападение прервали действия одного из спутников пострадавшего.

Спасение палкой: как друг остановил хищника

В решающий момент вмешался другой ловец крабов — Джагадиш Гарани. Он ударил тигра палкой, и животное отпустило Шила. Этот эпизод стал ключевым: пострадавшего удалось быстро вернуть обратно в лодку и оказать первую помощь прямо на месте. После этого мужчины решили не продолжать промысел и срочно возвращаться в деревню.

Гарани позже рассказал, что тигр не сразу исчез: он преследовал их, периодически рыча, пока лодка не вышла в основное русло реки. По его предположению, хищник мог наблюдать за ними заранее и выжидать момент, когда сможет допрыгнуть до лодки. Такая деталь показывает, насколько опасными могут быть короткие заходы в мангровые участки, где тигры часто охотятся у воды.

Состояние пострадавшего и итог происшествия

Как сообщает The Telegraph India, ловцы крабов благополучно добрались до дома, больше никто не пострадал. Шьямапад Шил находится в стабильном состоянии. История, по сути, стала редким примером того, как в условиях внезапной атаки выживание зависит от реакции и смелости товарищей.

Сундарбан известен как территория, где люди регулярно пересекаются с дикой природой, а нападения тигров остаются одним из самых серьезных рисков для местных жителей. Однако в этом случае трагического финала удалось избежать — благодаря тому, что рядом оказался человек, готовый действовать без промедления.

