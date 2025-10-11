Дом будто чистый, а ощущение неухоженности не уходит: дизайнеры знают, в чём подвох

Иногда даже квартира с безупречным ремонтом и дорогим декором выглядит неопрятно. Причина — в мелких деталях, на которые владельцы не обращают внимания. Небольшие несоответствия, хаос на полках и лишние предметы способны испортить впечатление от самого продуманного интерьера.

Разобраться, что именно делает дом визуально неухоженным, и как это исправить, не прибегая к ремонту, поможет внимательный взгляд на привычные мелочи.

Почему порядок начинается с деталей

Интерьер воспринимается не только через мебель и освещение, но и через текстиль, аксессуары и организацию пространства. Даже самые дорогие материалы теряют привлекательность, если в комнате царит визуальный шум: разноцветные полотенца, беспорядочно свисающие провода, обувь у входа или пестрый декор.

Гармония складывается из мелочей — и именно их чаще всего игнорируют.

Ошибки, из-за которых дом кажется неухоженным

"Даже в самой стильной квартире ощущение неопрятности может возникнуть из-за мелких деталей, которые портят впечатление от интерьера", — отмечают дизайнеры интерьеров.

1. Пестрые салфетки и полотенца

Яркий кухонный текстиль часто выглядит аляповато, особенно если он не сочетается с цветами стен и мебели.

Визуальный хаос создают разноцветные прихватки, скатерти и салфетки с крупными рисунками.

Как исправить:

выбирайте однотонные ткани или изделия с лёгким геометрическим рисунком, которые впишутся в общую цветовую палитру. Хорошее решение — подобрать текстиль под цвет фартука, фасадов или посуды.

2. Провода и зарядные устройства на виду

Современная техника — неотъемлемая часть интерьера, но торчащие провода и удлинители моментально создают впечатление беспорядка.

Что помогает:

органайзеры для кабелей, коробки для зарядных устройств, настенные держатели.

Также можно спрятать розетки за мебелью или использовать декоративные плинтусы с каналами для проводов.