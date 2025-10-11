Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
современная гостиная с элементами роскоши
современная гостиная с элементами роскоши
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:35

Дом будто чистый, а ощущение неухоженности не уходит: дизайнеры знают, в чём подвох

Специалисты по интерьеру перечислили детали, портящие впечатление от квартиры

Иногда даже квартира с безупречным ремонтом и дорогим декором выглядит неопрятно. Причина — в мелких деталях, на которые владельцы не обращают внимания. Небольшие несоответствия, хаос на полках и лишние предметы способны испортить впечатление от самого продуманного интерьера.

Разобраться, что именно делает дом визуально неухоженным, и как это исправить, не прибегая к ремонту, поможет внимательный взгляд на привычные мелочи.

Почему порядок начинается с деталей

Интерьер воспринимается не только через мебель и освещение, но и через текстиль, аксессуары и организацию пространства. Даже самые дорогие материалы теряют привлекательность, если в комнате царит визуальный шум: разноцветные полотенца, беспорядочно свисающие провода, обувь у входа или пестрый декор.

Гармония складывается из мелочей — и именно их чаще всего игнорируют.

Ошибки, из-за которых дом кажется неухоженным

"Даже в самой стильной квартире ощущение неопрятности может возникнуть из-за мелких деталей, которые портят впечатление от интерьера", — отмечают дизайнеры интерьеров.

1. Пестрые салфетки и полотенца

Яркий кухонный текстиль часто выглядит аляповато, особенно если он не сочетается с цветами стен и мебели.
Визуальный хаос создают разноцветные прихватки, скатерти и салфетки с крупными рисунками.

Как исправить:
выбирайте однотонные ткани или изделия с лёгким геометрическим рисунком, которые впишутся в общую цветовую палитру. Хорошее решение — подобрать текстиль под цвет фартука, фасадов или посуды.

2. Провода и зарядные устройства на виду

Современная техника — неотъемлемая часть интерьера, но торчащие провода и удлинители моментально создают впечатление беспорядка.

Что помогает:
органайзеры для кабелей, коробки для зарядных устройств, настенные держатели.
Также можно спрятать розетки за мебелью или использовать декоративные плинтусы с каналами для проводов.

Проблема Как выглядит Простое решение
Зарядки и шнуры на столе Визуальный беспорядок Короб для проводов или подставка
Удлинитель на полу Снижение эстетики комнаты Закрепить за тумбой или в кабель-канале
Несочетаемые розетки Ломают стиль интерьера Использовать единые по цвету и форме

3. Уборочный инвентарь на виду

Швабры, ведра, пылесос или гладильная доска портят даже самый аккуратный интерьер. Когда хозяйственные предметы стоят на виду, комната кажется захламлённой.

Совет:
организуйте отдельное место для хранения — нишу, шкаф или кладовку. Если площадь ограничена, используйте вертикальные крючки или дверцы-шторки, закрывающие зону хранения.

4. Скопление обуви у входа

Даже идеально оформленный коридор теряет ухоженный вид, если у двери стоят десятки пар обуви.

Решение:
оставьте в прихожей только сезонные модели, остальные уберите в шкаф или обувницу. Ненужную обувь лучше утилизировать, отдать или продать.

Хороший вариант — компактные галошницы, которые закрывают обувь и не занимают много места.

5. Слишком много декора

Изобилие сувениров, рамок и безделушек визуально перегружает пространство и делает его менее уютным.

"Если в квартире слишком много безвкусных деталей, это создаёт визуальный шум и нарушает гармонию пространства", — подчёркивают дизайнеры.

Что делать:
выберите 2-3 ключевых акцента — например, картину, вазу и свечу. Остальные предметы можно хранить в шкафу и периодически менять, чтобы интерьер не "застаивался".

Советы шаг за шагом: как сделать интерьер опрятным

  1. Уберите лишние вещи с открытых поверхностей. Полки и столы должны "дышать" — оставьте только функциональные предметы.

  2. Подберите единую цветовую палитру. Для кухни — 2-3 базовых оттенка, без контрастных "кричащих" деталей.

  3. Спрячьте бытовую технику. Мелкие приборы можно хранить в шкафах, а на столешнице — только самые необходимые.

  4. Замените старый текстиль. Новые полотенца, скатерти и шторы освежают пространство без ремонта.

  5. Используйте ароматизацию. Лёгкий аромат цитрусов или чистоты создаёт ощущение свежести и уюта.

А что если квартира маленькая?

Даже в студии можно поддерживать визуальный порядок. Используйте многофункциональную мебель: кровать с ящиками, пуфы с местом для хранения, вертикальные системы и аккуратные контейнеры.

Для компактных помещений особенно важно визуально облегчать интерьер — выбирайте светлые тона, прозрачные материалы и минимализм в текстиле.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пластиковые окна: эксперт посоветовала перевести фурнитуру в зимний режим и сохранить тепло перед холодами вчера в 17:29
Фурнитура знает, что зима близко: как переключить окно в "режим выживания"

Как подготовить пластиковые окна к зиме: простые шаги, которые помогут сохранить тепло, продлить срок службы фурнитуры и избежать сквозняков.

Читать полностью » Эксперт по строительству Ахтямов объяснил, почему договор и смета обязательны при ремонте вчера в 16:16
Бригада пришла… и пропала: ошибки при выборе мастеров, за которые платят дважды

Как выбрать бригаду без переплат и нервов: где искать мастеров, что проверить до предоплаты и какие документы защитят, если что-то пойдёт не так.

Читать полностью » Лимонная кислота, сода, уксус и хозяйственное мыло очищают дом без вреда — Горшкова вчера в 15:18
Уксус в бой, сода в засаду: секретная стратегия идеальной уборки без вреда для здоровья

Зачем тратить деньги на десятки бутылок бытовой химии, если почти любую грязь можно убрать с помощью простых средств из кладовки — дешево, экологично и безопасно.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, как оформить кухню-гостиную в стиле лофт вчера в 14:10
Лофт без холода и бетона: дизайнер показала, как приручить индустриальный стиль

Как объединить кухню и гостиную, чтобы получилось просторное и уютное пространство в стиле лофт — без потери функциональности и уюта.

Читать полностью » Эксперты назвали критерии выбора современного дивана для квартиры вчера в 13:04
Как выбрать диван, чтобы он не устал раньше вас: главные ошибки покупателей

Как выбрать диван, который прослужит много лет? Разбираем ключевые параметры — от каркаса до обивки — и рассказываем, какие модели подходят для разных задач.

Читать полностью » Дизайнер показал, как объединить кухню и гостиную с помощью зонирования и цвета вчера в 12:59
Когда интерьер дышит: как объединить кухню и гостиную, не потеряв уюта

Как объединить кухню и гостиную, чтобы пространство оставалось уютным и функциональным? Современные приёмы планировки, зонирования и декора.

Читать полностью » Объединение кухни с гостиной: что разрешено по нормам и как оформить перепланировку вчера в 11:54
Запах котлет и штрафы: во что выльется объединение кухни и гостиной

Стоит ли объединять кухню с гостиной? Разбираем плюсы, минусы и реальные сложности открытой планировки, чтобы понять, подходит ли она именно вам.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, как создать комфортную гостиную даже в маленькой квартире вчера в 10:50
Шесть приёмов, которые помогут оформить маленькую гостиную без ошибок

Как превратить маленькую гостиную в уютное и функциональное пространство? Разбираем удачные решения и приёмы, которые помогают визуально расширить комнату.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Минтранс Подмосковья: количество нарушений ПДД сократилось на 20% после повышения штрафов
Туризм
Издательство "Азбука-Аттикус" представило подборку книг о Японии
Еда
Повар Бет: секрет пышной яичницы — ложка холодной воды вместо молока
Спорт и фитнес
Физиолог Марк Бартон: тренировки с низкой нагрузкой повышают плотность костей
Авто и мото
Автоэксперты: повышение сбора может привести к росту цен на 10–15 процентов
Технологии
GPT-5 Pro лидирует в тесте FrontierMath Tier 4, решив 6 задач из 48 — Epoch AI
Наука
Физик Гарварда Лёб заявил, что комета 3I/ATLAS может быть искусственного происхождения
Питомцы
Этологи: собаки запоминают людей через запахи и эмоции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet